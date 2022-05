Tenet participe à d'importants salons commerciaux canadiens pour promouvoir l'arrivé de son Business Hub(TM) Canadian

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 24 mai 2022) - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTC Pink: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), une société fournisseur de services Fintech et gestionnaire des Business Hubs™, a pris contact avec un segment important du paysage des PME canadiennes ainsi qu'à un groupe influent du secteur des prêts avec sa récente participation au « Restaurants Canada (RC) Show 2022 » (https://www.rcshow.com/) et à la « 2022 National Conference for Canada's Credit Unions (NCCCU) ». Le Business Hub™ de la Société, déjà un succès en Chine, est actuellement en cours d'adaptation pour le marché canadien et vise à fournir aux propriétaires et dirigeants de PME canadiennes un puissant écosystème de développement des affaires leurs permettant de se préqualifier pour des prêts et du crédit, de faire la promotion de leurs produits et services, de se connecter et réseauter les uns avec les autres, d'accéder à du contenu exclusif, d'obtenir des rapports d'étude de marché et, ultimement d'avoir accès à un marché mondial.

Le RC Show a été une occasion pour Tenet d'être en contact directement avec d'importantes PME qui sont les leaders des industries de l'alimentation et de l'hôtellerie au Canada. Tenu à Toronto du 9 au 11 mai, le RC Show était un événement hybride dynamique avec huit pavillons organisés, des centaines de produits et services représentés, plus de 250 conférenciers sur cinq scènes, six compétitions et quatre événements de réseautage en plus d'une plateforme virtuelle diffusant des programmes en direct et connectant clients et fournisseurs via leur marché en ligne. Tenet était représenté à l'événement par Marc Pearson et Luc Godard, respectivement vice-président des alliances stratégiques et vice-président du marketing et des communications de la filiale Cubeler de Tenet.

« Le Business Hub™ vise à révolutionner la façon que les PME abordent leurs besoins de crédit, qu'elles réseautent et font la promotion de leurs produits et services », a expliqué M. Pearson. « Le RC Show 2022 nous a permis de rencontrer un grand nombre d'entrepreneurs et d'expliquer notre proposition de valeur. Nous avons été très satisfaits des commentaires et des préinscriptions que nous avons pu recueillir en vue du lancement du Business Hub™ canadien, qui devrait se faire plus tard en 2022. Entendre directement les PME, notamment sur les défis auxquels elles ont été confrontées tout au long de la pandémie et ce que leurs attentes sont maintenant que les choses reviennent à une nouvelle normalité, nous a vraiment emballé à l'idée de leur fournir une plateforme et les outils dont ils ont besoin pour prospérer dans cette nouvelle ère. »

Tenet a également participé au NCCCU de 2022 où plus de 100 prêteurs canadiens ont pris part à un échange sur les principales priorités de l'industrie, telles que le « open banking », les tendances économiques et politiques, les stratégies commerciales, la modernisation des paiements et la technologie. L'événement a eu lieu à Niagara Falls du 8 au 11 mai. Evrard D. Nkwemi, directeur des relations avec les institutions financières et de l'analyse de crédit de Cubeler, a représenté Tenet lors de l'événement.

« Alors que les marchés continuent de rouvrir, la rencontre avec les principaux représentants de l'industrie du crédit a été une expérience enrichissante », a déclaré M. Nkwemi. « J'ai été très heureux de l'accueil réservé à la proposition de valeur de notre Business Hub™ pour les prêteurs. Nous avons réussi à entrer en contact avec plusieurs partenaires de prêt potentiels intéressés avec lesquels nous ferons un suivi à mesure que le lancement du Business Hub™ canadien se rapprochera. »

M. Godard a ajouté : « Le succès du Business Hub™ repose sur l'adhésion des PME et des prêteurs, comme en témoignent les résultats en Chine. La participation à ces salons commerciaux a vraiment été notre première incursion sur le marché canadien et un moyen très efficace pour nous de recueillir des renseignements, de réseauter et de faire connaître notre offre. L'intérêt suscité par notre concept d'écosystème d'affaires a été très encourageant et nous aide vraiment à prendre contact avec des démographiques clés pour mieux comprendre leurs besoins et leurs défis. »

Tenet sera également présent au plus grand événement de l'industrie du commerce de détail au Canada, RCC Store 2022 (https://storeconference.ca/), organisé par le Conseil canadien du commerce de détail à Toronto du 31 mai au 1er juin.

À propos du Groupe Tenet Fintech Inc. :

Le Groupe Tenet Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine de l'intelligence artificielle et des technologies financières (Fintech). Toutes les références à Tenet dans ce communiqué de presse, sauf indication explicite, incluent Tenet et toutes ses filiales. Les filiales de Tenet fournissent divers services analytiques et d'intelligence artificielle aux entreprises et aux institutions financières par l'entremise de divers Business Hubs™ pour créer un écosystème global où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour créer des opportunités d'affaire et faciliter des transactions B2B entre les membres de l'écosystème. Veuillez s'il vous plait visiter notre site internet pour plus d'informations : http://www.tenetfintech.com

