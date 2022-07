Tenet publie les résultats de sa participation au « 618 Shopping Festival » de cette année

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 14 juillet 2022) - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTC Pink: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), un innovant fournisseur de services d'IA et opérateur du Business Hub™, a publié aujourd'hui les résultats de ses opérations liées au « 618 Shopping Festival » (« 618 ») de cette année.

On a beaucoup parlé des fermetures imposées par le gouvernement qui se sont produites en Chine au cours des mois d'avril et de mai 2022 pour tenter de contenir la résurgence de Covid-19 dans le pays. Mais malgré les dommages économiques causés par les fermetures, cela n'a pas suffi à empêcher les consommateurs chinois de profiter des offres et rabais proposées pendant 618. Alors que l'événement de cette année a connu un taux de croissance plus faible que les années précédentes, les chiffres de vente globaux des participants au festival de cette année ont quand même dépassé leurs totaux de ventes pour l'événement de 2021.

Selon la société de surveillance des données Syntun, les principales plateformes de commerce électronique chinoises ont vendu pour environ 695,9 milliards de yuans (environ 134 milliards de dollars canadiens) de marchandises (mesurées en valeur brute des marchandises) au cours de 618 de cette année. Les ventes de produits électroniques grand public et d'appareils électroménagers ont mené le bal, suivies des produits de soin de la peau, des équipements et vêtements de sport et de plein air, des produits d'hygiène personnelle, avec les produits de maquillage et les parfums complétant les cinq premières catégories de ventes. Ces cinq catégories représentaient environ 177,5 milliards de yuans (environ 34 milliards de dollars canadiens) ou 25,5 % des ventes totales pendant l'événement.

Tenet a de nouveau travaillé principalement avec les détaillants et fournisseurs JD.com en préparation de l'événement et s'est assuré que leurs besoins de financement à court terme seraient rencontrés afin de pleinement profiter du festival de cette année. Les services de Tenet ont été utilisés dans le cadre de transactions dépassant 500 millions de yuans, générant environ 10,1 millions de dollars canadiens de revenus pour la Société pendant l'événement.

« Après le lancement de la partie canadienne du Business Hub™ plus tard cet automne, nous pensons que les festivals de magasinage comme 618 offriront une excellente opportunité de tranquillement introduire les produits des membres canadiens du Hub en Chine », a commenté le PDG de Tenet, Johnson Joseph. « Notre objectif est de travailler avec les associations canadiennes de vente au détail et de fabrication et nos partenaires de distribution chinois pour rendre les produits de nos membres canadiens disponibles lors de l'événement 618 en 2023. Nos partenaires en Chine indiquent que les consommateurs chinois auraient un appétit considérable pour certains produits canadiens. Nous sommes sûrs que nos membres canadiens du Hub ne seraient pas en désaccord d'obtenir leurs parts des milliards de dollars dépensés au 618 et à d'autres festivals de magasinage en Chine chaque année ».

À propos du Groupe Tenet Fintech Inc. :

Le Groupe Tenet Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine de l'intelligence artificielle et des technologies financières (Fintech). Toutes les références à Tenet dans ce communiqué de presse, sauf indication explicite, incluent Tenet et toutes ses filiales. Les filiales de Tenet fournissent divers services analytiques et d'intelligence artificielle aux entreprises et aux institutions financières par l'entremise du Business Hub™, un écosystème global où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour créer des opportunités d'affaire et faciliter des transactions B2B entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : http://www.tenetfintech.com

