Tenet publie ses résultats de l'événement commercial 12/12 pour l'année 2021

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 30 décembre 2021) - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTC: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), une société fournisseur de services Fintech et gestionnaire du Business Hub™, a publié aujourd'hui les résultats de ses opérations liées à l'événement commercial 12/12 de cette année, aussi connu sous le nom de « Couples' Day ».

L'événement 12/12 de cette année a démontré une tendance continue vers l'achat de produits plus écologiques et plus haut de gamme. Par exemple, les ventes d'appareils électroménagers de plus de 1 200 $ CA ont augmenté de 79% par rapport à l'an dernier. Étant donné que les marchandises plus dispendieuses génèrent généralement des besoins plus importants de financement de la part des distributeurs de produits qui travaillent avec Tenet, cette tendance s'avère bénéfique pour la Société, alimentant de plus fortes demandes pour ses services lors d'événements tels que 12/12. Malgré un événement plus modeste au cours duquel les plateformes de commerce électronique participantes ont considérablement réduit leurs activités de marketing et de promotion par rapport aux années précédentes, la première participation de la Société à 12/12 lui a permis de générer des revenus d'environ 9,9M $ CA en travaillant avec plusieurs plateformes de commerce électronique et plusieurs nouveaux clients détaillants et grossistes.

Mise à jour sur la revue en cours par la SEC de la déclaration d'inscription de Tenet

Le 28 décembre 2021, la Société a reçu un avis de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») concernant la revue en cours par la SEC de la déclaration d'inscription de la Société dans laquelle la SEC a référé Tenet à une lettre publiée par sa « Division of Corporation Finance » le 20 décembre 2021, disponible à : https://www.sec.gov/corpfin/sample-letter-china-based-companies. Tenet a été chargé de prendre en compte les directives fournies dans la lettre et de réviser sa déclaration d'inscription pour tenir compte de tout commentaire qui lui serait applicable. La Société examine actuellement les directives et veillera à ce que sa déclaration d'inscription traite de tout commentaire qui serait applicable à Tenet aussi tôt que possible, conformément aux instructions de la SEC.

À propos du Groupe Tenet Fintech Inc. :

Le Groupe Tenet Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine de l'intelligence artificielle et des technologies financières (Fintech). Les filiales de Tenet fournissent divers services analytiques et d'intelligence artificielle aux institutions financières et aux entreprises par l'entremise du Business Hub™, un écosystème où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour faciliter les transactions entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : https://tenetfintech.com/

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

