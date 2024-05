Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 30 mai 2024) - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTC Pink: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), un fournisseur novateur de services analytiques ainsi que propriétaire et opérateur du Cubeler® Business Hub, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et ses faits saillants d'exploitation pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2024. Tenet a déclaré un chiffre d'affaires de 765 635 $, un BAIIA ajusté de (3 100 250 $) et une perte nette de 5 414 117 $ pour le trimestre. Tous les montants indiqués dans ce communiqué de presse sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants financiers du premier trimestre 2024 :

Revenu total de 765 635 de dollars

BAIIA ajusté de (3,10 millions de dollars)

Perte nette de (5,41 millions de dollars)

Rapprochement de la perte nette avec le BAIIA et le BAIIA ajusté pour la période de 3 mois terminée le 31 mars 2024 Perte nette de la période (5 414 117 $) Ajouter:

Impôt sur le revenu 7 999 $ Charges financières 331 006 $ Amortissement des immobilisations corporelles 35 266 $ Amortissement des actifs au titre du droit d'utilisation 108 611 $ Amortissement des immobilisations incorporelles 1 918 183 $ Amortissement des frais d'émission du financement 23 180 $ BAIIA1 (2 989 872 $) Ajouter (moins) :

Variation de juste valeur de la contrepartie conditionnelle à payer (183 564 $) Variation de la juste valeur des options de conversion des débentures (52 220 $) Perte sur investissement dans une société associée - $ Remise sur prêt CUEC (20 000 $) Perte sur sous-location 158 203 $ Gain sur disposition d'immobilisations corporelles (12 797 $) BAIIA ajusté2 (3 100 250 $)

(1) Le BAIIA est une mesure financière non-IFRS fournie pour aider les lecteurs à déterminer la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie liés à l'exploitation et à couvrir les charges financières. Il est également largement utilisé à des fins d'évaluation d'entreprises. Cette mesure n'a pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés.

Le BAIIA est égal au résultat avant impôts sur les bénéfices, amortissement des immobilisations corporelles, amortissement des droits d'utilisation, amortissement des immobilisations incorporelles, amortissement des frais d'émission de financement et frais financiers, tels que définis à la note 24.4 des états financiers consolidés audités de l'entreprise pour les exercices clos les 31 décembre 2023 et 31 décembre 2022.

(2) Le BAIIA ajusté est égal au BAIIA décrit ci-dessus ajusté de la variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle à payer, de la variation de la juste valeur des options de conversion des débentures, de la dépréciation du goodwill, de la dépréciation des actifs incorporels, du gain sur achat à prix avantageux, de la perte sur investissement dans une entreprise associée, et la dépréciation sur investissement dans une société associée et perte sur règlement juridique.

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS FINANCIERS ET D'EXPLOITATION DU PREMIER TRIMESTRE

La transition du modèle de revenus de la Société en Chine, passant de frais de transaction générés via ses plateformes à un éventuel modèle basé sur des frais d'abonnement basés sur les données, a largement contribué à la baisse significative des revenus de la Société au cours du premier trimestre 2024 par rapport aux 9 493 804 $ générés par la Société pour la même période en 2023. Mais plusieurs autres facteurs ont également contribué à la baisse des revenus, notamment les effets persistants de la lutte pour le contrôle de la Société en 2023, qui a suscité de grandes inquiétudes quant à l'avenir de la Société pour les investisseurs de la Société, clients, partenaires et fournisseurs, ainsi que les nouvelles réglementations gouvernementales chinoises introduites en décembre 2023 obligeant toutes les banques du pays à éliminer progressivement l'utilisation des comptes bancaires virtuels. Les comptes bancaires virtuels faisaient partie intégrante des transactions menées et facilitées par le Business Hub de la Société en Chine depuis l'accord de janvier 2021 de la Société avec Rongbang Technology Ltd, filiale de China UnionPay. Après consultation de ses partenaires bancaires, la Société a décidé de procéder à l'arrêt de l'utilisation des comptes bancaires virtuels sur toutes ses plateformes en début 2024 et a consacré une partie du trimestre à adapter ses plateformes Business Hub et GoldRiver à la nouvelle réglementation. La Société prévoit reprendre une activité régulière sur les plateformes au cours du deuxième trimestre 2024.

Le développement des modules de réseautage et de publicité du Cubeler® Business Hub de la Société s'est poursuivi au Canada au cours du trimestre, alors que la Société s'est officiellement engagée à établir une nouvelle filiale de science des données en Chine, par l'intermédiaire de laquelle la version chinoise de l'offre de produit ie-Pulse de la Société sera commercialisée après son lancement au Canada prévu pour le troisième trimestre 2024.

Tous les détails des résultats financiers du premier trimestre 2024 de la Société sont disponibles dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités et dans le rapport de gestion (MD&A) pour les périodes de trois mois terminées les 31 mars 2024 et 2023, qui sont disponibles sous le profil de la Société sur www.sedarplus.ca.

Questions-réponses sur les résultats du premier trimestre de 2024 et perspectives pour 2024

Le PDG de Tenet, Johnson Joseph, répondra aux questions des actionnaires concernant les résultats du premier trimestre 2024 de la Société et les perspectives pour 2024 dans une entrevue de questions-réponses. Les actionnaires sont encouragés à lire le rapport de gestion de la Société avant d'envoyer leurs questions relatives à ces sujets à la Société avant 21 h 00 HAE le 4 juin 2024 à investisseurs@tenetfintech.com ou cathy@chfir.com. L'entrevue sera publié sur le site Web de la Société avant 17 h 00 HAE le 7 juin 2024.

À propos du Groupe Tenet Fintech Inc. :

Le Groupe Tenet Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine de l'intelligence artificielle et des technologies financières (Fintech). Toutes les références à Tenet dans ce communiqué de presse, sauf indication explicite, incluent Tenet et toutes ses filiales. Les filiales de Tenet proposent divers produits et services d'analyse et basés sur l'IA aux entreprises, aux professionnels des marchés de capitaux, aux agences gouvernementales et aux institutions financières, via ou en exploitant les données collectées par le Cubeler® Business Hub, un écosystème global où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour créer des opportunités d'affaire et faciliter des transactions B2B entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : https://www.tenetfintech.com/

Déclarations prospectives :

Certaines déclarations incluses dans ce communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives » en vertu de la loi canadienne sur les valeurs mobilières, y compris les déclarations concernant les opérations et les investissements futurs de et dans la Société et toute déclaration basée sur l'évaluation et les hypothèses de la direction et des informations accessibles au public concernant la Société. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. La Société prévient que ses plans et hypothèses pourraient ne pas se matérialiser et que les conditions économiques actuelles rendent ces hypothèses, bien que raisonnables au moment où elles ont été formulées, sujettes à une plus grande incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que « croit », « s'attend à », « anticipe », « suppose », « perspective », « planifie », « cible » ou d'autres mots similaires. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de la Société soient sensiblement différents des perspectives ou des résultats, performances ou réalisations futurs sous-entendus par ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les facteurs de risque importants qui pourraient affecter les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comprennent, mais sans s'y limiter, une société holding ayant des activités importantes en Chine ; les conditions économiques et commerciales générales, y compris les facteurs ayant une incidence sur les activités de la Société en Chine, tels que les pandémies (ex. : COVID-19) ; les évolutions législatives et/ou réglementaires ; les conditions financières mondiales, le rapatriement des bénéfices ou le transfert de fonds de la Chine au Canada, les opérations dans des juridictions étrangères et l'exposition possible à la corruption, aux pots-de-vin ou aux troubles civils ; les actions des régulateurs ; les incertitudes des enquêtes, des procédures ou d'autres types de réclamations et de litiges ; le calendrier et l'achèvement des programmes d'immobilisations ; liquidités et ressources en capital, flux de trésorerie d'exploitation négatifs et financement supplémentaire, dilution due à un financement supplémentaire ; performance financière et échéancier du capital ; et d'autres risques détaillés de temps à autre dans les rapports déposés par la Société auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada, aux États-Unis ou dans d'autres juridictions. Nous renvoyons les investisseurs potentiels à la section « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de la Société. Le lecteur est prié d'examiner attentivement ces risques et incertitudes et de ne pas se fier indûment aux informations prospectives.

Les déclarations prospectives reflètent les informations à la date à laquelle elles sont faites. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives pour refléter des événements futurs, des changements de circonstances ou des changements de croyances, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Dans le cas où la Société mettrait à jour une déclaration prospective, aucune déduction ne devrait être faite que la Société fera des mises à jour supplémentaires en ce qui concerne cette déclaration, des questions connexes ou toute autre déclaration prospective.

