Tenet rapporte des résultats financiers pour le deuxième trimestre 2022 conformes aux attentes de la Société avec un chiffre d'affaires de 32,4 millions de dollars

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 25 août 2022) - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTC: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), un fournisseur de services d'IA innovant et opérateur des Business Hub™, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et ses faits saillants opérationnels pour les périodes de trois et six mois terminées le 30 juin 2022. Même si la plupart des grandes villes chinoises étaient figées économiquement pendant près de deux mois au cours du trimestre en raison de restrictions imposées par le gouvernement due à la Covid-19, Tenet a généré 32,4 millions de dollars de revenus et a enregistré une perte nette de 6,3 millions de dollars pour la période. Les chiffres sont conformes aux attentes de la Société alors qu'elle intensifie ses efforts de recherche et développement (R&D) et d'expansion en Chine et au Canada. Tous les montants exprimés sont en dollars canadiens.

Faits saillants financiers du deuxième trimestre:

Revenu total de 32,4 M$

BAIIA ajusté de (2,9 M$)

Perte nette de (6,3 M$)

Résumé de l'évolution trimestrielle du chiffre d'affaires, du BAIIA ajusté et du bénéfice (perte) net

T2 2022 T1 2022 T4 2021 T3 2021 T2 2021 Revenus 32 432 228$ 34 741 460$ 33 048 247$ 25 695 570$ 30 649 179$ Dépenses1 35 428 207$ 35 309 662$ 33 226 492$ 22 672 271$ 29 411 980$ BAIIA ajusté2 (2 995 979$) (568 202$) (178 245$) 1 500 554$ 1 043 482$ Bénéfice net (perte)3 (6 332 672$) (3 359 601$) (49 994 623$) 1 526 286$ 296 071$

Les dépenses, pour les fins de calcule du BAIIA ajusté, excluent les intérêts, les impôts, la dépréciation (y compris la dépréciation des actifs intangibles), la perte à règlement de la dette, le gain à l'achat à des conditions avantageuses et l'amortissement BAIIDA ajusté est égal au bénéfice (perte) avant charges financières, impôts, dépréciation, amortissement et dépréciation des actifs intangibles, perte à l'extinction de la dette, gain sur achat à bas prix et amortissement La perte nette pour T4 2021 comprend un total de 53 364 705 $ de charges de dépréciation liées à l'acquisition de Cubeler par la Société, dont les revenus prévus ont été décalés de près d'un an en raison du lancement retardé du Business Hub™ canadien de la Société. Une partie des charges de dépréciation pourrait être renversée à l'avenir après le lancement des activités canadiennes de la Société.

Faits saillants des opérations du deuxième trimestre:

Lancement de « Driver's Seat », première police d'assurance exclusivement disponible via la plateforme de courtage d'assurance Heartbeat de Tenet

10,1 millions de dollars de revenus générés par la participation au « 618 Shopping Festival »

Accord national de coopération stratégique avec Shanghai Electric Power Company

Accord de coopération avec Huai'an Rural Commercial Bank

À PROPOS DU RÉSUMÉ DES RÉSULTATS FINANCIERS ET D'EXPLOITATION DU DEUXIÈME TRIMESTRE

La plupart des revenus de Tenet pour le deuxième trimestre de 2022 ont été générés au mois de juin, car les principaux centres économiques de la Chine étaient en quarantaine due à la Covid-19 pendant pratiquement tout avril et mai. La participation de la Société au « 618 Shopping Festival » de cette année a représenté près d'un tiers de son chiffre d'affaires total pour le trimestre. Un pourcentage croissant de clients du Business Hub™ profitant de services à valeur ajoutée, tels que l'assurance et le transport, liés à leurs opérations de financement, a également contribué au chiffre d'affaires de la Société au deuxième trimestre.

D'un point de vue opérationnel en Chine, Tenet s'est concentré sur le renforcement de son implication dans le domaine de l'énergie propre au cours du trimestre. Cela a contribué à la signature d'un accord de coopération stratégique national avec Shanghai Electric Power Company pour aider le pays à mettre en œuvre sa politique visant à atteindre son pic d'émissions de carbone d'ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060.

Bien que Tenet n'ait pas officiellement lancé son hub canadien, la Société a été très active au Canada au cours du trimestre sur plusieurs fronts, y compris des initiatives de développement des affaires. La Société a pris des mesures pour accroître sa visibilité et promouvoir le lancement prochain au Canada de son Cubeler Business Hub™ auprès de la communauté des PME canadiennes. Elle a également entamé des discussions de partenariat stratégique avec des associations professionnelles et des fournisseurs de logiciels liés à un grand nombre de petites et moyennes entreprises. Bien que ces activités aient contribué à la perte nette de Tenet pour le trimestre, la Société estime que ces initiatives ont établi les bases au Canada d'une formule qui permettra à Tenet d'étendre son Cubeler Business Hub™ à l'échelle mondiale.

En résumé, la Société a généré des revenus de 32 432 228 $ pour la période de trois mois et de 67 173 688 $ pour la période de six mois terminée le 30 juin 2022, comparativement à 30 649 179 $ pour la période de trois mois et de 44 888 955 $ pour la période de six mois terminée le 30 juin 2021.

Les dépenses totales avant impôts pour le trimestre se sont élevées à 37 511 624 $, comparativement à 29 691 302 $ pour la même période en 2021. La perte nette pour le deuxième trimestre de 2022 était de 6 332 672 $ comparativement à un bénéfice net de 296 071 $ pour la même période en 2021.

Les détails des résultats financiers de la Société pour le deuxième trimestre de 2022 se retrouvent dans les « Unaudited Condensed Interim Consolidated Financial Statements and Management's Discussion and Analysis (MD&A) » pour les périodes de trois et six mois terminées le 30 juin 2022, et 2021, disponibles sur www.sedar.com.

Tenet organisera un webinaire pour les investisseurs le lundi 29 août à 16 h 00 HAE, où le président et chef de la direction Johnson Joseph, le chef de la direction de Tenet China Liang Qiu et le directeur financier Jean Landreville discuteront des résultats financiers du deuxième trimestre 2022. Ceux qui souhaitent assister au webinaire peuvent s'inscrire à l'événement sur : https://bit.ly/3dUED2T

À propos du Groupe Tenet Fintech Inc. :

Le Groupe Tenet Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine de l'intelligence artificielle et des technologies financières (Fintech). Toutes les références à Tenet dans ce communiqué de presse, sauf indication explicite, incluent Tenet et toutes ses filiales. Les filiales de Tenet fournissent divers services analytiques et d'intelligence artificielle aux entreprises et aux institutions financières par l'entremise du Business Hub™, un écosystème global où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour créer des opportunités d'affaire et faciliter des transactions B2B entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : http://www.tenetfintech.com

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

