Tenet s'étend en Amérique du Nord avec le lancement du Portail d'affaires Cubeler(MD) au Canada

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 8 décembre 2022) - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTC Pink: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), un innovant fournisseur de services d'IA et opérateur du Portail d'affaires, a annoncé aujourd'hui son expansion en Amérique du Nord avec le lancement le 30 novembre du Portail d'affaires Cubelerᴹᴰ au Canada auprès d'environ 5 000 petites et moyennes entreprises (PME) préinscrites.

Le Portail d'affaires Cubelerᴹᴰ aide les propriétaires et les décideurs de PME à réaliser le potentiel de croissance de leur entreprise grâce à un accès à des options de crédit et de financement, à des perspectives stratégiques sur le marché, à des opportunités de réseautage avec d'autres décideurs de PME et à la création de campagnes publicitaires très ciblées pour promouvoir leurs produits et services. « Le Portail d'affaires donne aux décideurs de PME les moyens d'agir en éliminant les obstacles commerciaux et leur offre de puissantes solutions basées sur l'IA et l'analytique pour les aider à prospérer tout en apportant une valeur irrésistible aux partenaires. Avec près de 5 000 PME préinscrites à travers le Canada, nous sommes très heureux du niveau d'intérêt pour le Portail d'affaires sur le marché canadien jusqu'à présent », a déclaré Johnson Joseph, PDG de Tenet.

Le Portail d'affaires Cubelerᴹᴰ a été créé sur la base de la conviction fondamentale que les données et l'analytique seront de plus en plus utilisées pour automatiser divers aspects des transactions B2B et la façon dont les entreprises interagissent. La plateforme offre aux membres un accès à quatre piliers clés qui seront lancés par étapes. Le premier pilier lancé le 30 novembre, Cubeler Financement, est une place de marché de crédit innovante qui utilise d'abord l'analytique pour mettre en relation les PME et les institutions financières, puis l'IA pour aider les partenaires de prêt de la plateforme à minimiser le risque de crédit et à devenir de meilleurs prêteurs. Le service permet aux PME de comparer et de sélectionner des options de crédit préqualifiées auprès des prêteurs participants qui répondent le mieux à leurs besoins, ce qui leur permet d'économiser du temps et de l'argent, sans que cela ait un impact sur leur cote de crédit.

Six institutions financières, dont une banque à charte canadienne, étaient déjà membres du Portail d'affaires Cubelerᴹᴰ lors de son lancement au Canada en novembre. Cubeler s'attend à ce que ce nombre augmente régulièrement au cours des prochains mois.

Les autres piliers du Portail d'affaires Cubelerᴹᴰ, Cubeler Perspectives, Cubeler Publicité et Cubeler Réseautage, devraient être déployés au début 2023. « L'impact positif que les données et l'analytique peuvent avoir sur une entreprise est indéniable », a commenté Luc Godard, vice-président du marketing et des communications pour Cubeler. « Chez Cubeler, nous sommes conscients que ces technologies qui changent la donne ne sont peut-être pas accessibles à la plupart des PME et nous nous sommes donné pour mission de leur fournir ces outils et de travailler à leurs côtés pour voir jusqu'où nous pouvons aller ensemble. Nous avons l'occasion de redéfinir ce que signifie être une PME canadienne grâce au Portail d'affaires Cubelerᴹᴰ. »

À propos du Groupe Tenet Fintech Inc.:

Le Groupe Tenet Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine de l'intelligence artificielle et des technologies financières (Fintech). Toutes les références à Tenet dans ce communiqué de presse, sauf indication explicite, incluent Tenet et toutes ses filiales. Les filiales de Tenet fournissent divers services analytiques et d'intelligence artificielle aux entreprises et aux institutions financières par l'entremise du Portail d'affaires, un écosystème global où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour créer des opportunités d'affaires et faciliter des transactions B2B entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : http://www.tenetfintech.com

