TENET HEALTHCARE CORPORATION : Opinion positive de Mizuho Securities

Tenet Healthcare Corporation est une société de services de santé diversifiée. Par l'intermédiaire de ses filiales, partenariats et coentreprises, dont USPI Holding Company, Inc. (USPI), elle gère environ 61 hôpitaux de soins aigus et spécialisés, ainsi que plus de 575 autres établissements de santé, dont des hôpitaux chirurgicaux, des centres de chirurgie ambulatoire (ASC), des centres d'imagerie, des services d'urgence hors campus (ED) et des micro-hôpitaux. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Les opérations hospitalières, le segment des soins ambulatoires et Conifer. Le secteur des opérations hospitalières comprend les hôpitaux de soins aigus et les hôpitaux spécialisés, les centres d'imagerie, les établissements auxiliaires de soins ambulatoires, les micro-hôpitaux et les cabinets médicaux. Le secteur des soins ambulatoires comprend les centres de soins ambulatoires et les hôpitaux chirurgicaux de l'USPI. Le secteur Conifer fournit des services de gestion du cycle des recettes et de soins fondés sur la valeur aux hôpitaux, aux systèmes de santé, aux cabinets médicaux, aux employeurs et à d'autres clients par l'intermédiaire de sa filiale Conifer Holdings, Inc.

Secteur Installations et services en soins de santé