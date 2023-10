Quelque 75 000 travailleurs syndiqués du secteur de la santé de Kaiser Permanente, l'un des principaux employeurs du secteur médical aux États-Unis, sont entrés vendredi dans le troisième jour d'une grève de 72 heures prévue, alors que les négociations contractuelles portant sur les pénuries de personnel et les salaires semblaient toujours dans l'impasse.

Des infirmières, des techniciens médicaux et d'autres membres du personnel de soutien de centaines d'hôpitaux et de cliniques de Kaiser en Californie, dans l'Oregon, dans l'État de Washington, au Colorado, en Virginie et dans le district de Columbia ont dressé des piquets de grève mercredi matin, dans le cadre de la plus grande grève jamais observée dans le secteur des soins de santé aux États-Unis.

Kaiser a déclaré que ses hôpitaux et ses services d'urgence sont restés ouverts malgré le débrayage, avec du personnel composé de médecins, de cadres et de "travailleurs de réserve".

Néanmoins, la grève a propulsé Kaiser au premier rang des conflits sociaux croissants dans le secteur de la santé - et dans l'ensemble de l'économie américaine - en raison de l'érosion de la capacité de gain des travailleurs due à l'inflation et aux perturbations de la main-d'œuvre liées aux pandémies.

Une séance de négociation marathon, qui s'est déroulée 24 heures sur 24 et au cours de laquelle la secrétaire américaine au travail par intérim, Julie Su, s'est rendue en Californie la veille de la grève pour servir de médiatrice, s'est achevée mercredi sans qu'aucun accord n'ait été trouvé.

Kaiser, un important réseau d'hôpitaux à but non lucratif et une organisation de gestion des soins, a déclaré que des progrès avaient été réalisés sur certaines questions non spécifiées.

Mais les responsables syndicaux ont rétorqué qu'ils "attendaient une réponse significative" de la part des dirigeants de l'entreprise à toutes leurs principales priorités, y compris les demandes d'augmentation des salaires et d'accroissement des embauches pour remédier aux pénuries de personnel "critiques".

Les deux parties se sont déclarées prêtes à retourner à la table des négociations, mais à la fin de la journée de jeudi, rien n'indiquait que les pourparlers avaient repris ou que d'autres négociations avaient été programmées.

"Toutes les questions les plus importantes et les plus épineuses sont toujours d'actualité", a déclaré Caroline Lucas, porte-parole de la Coalition des syndicats de Kaiser Permanente, au téléphone jeudi après-midi. "Nous attendons avec impatience les contre-propositions.

Quoi qu'il en soit, les grévistes reprendront tous leur travail samedi à 6 heures du matin, soit 72 heures après le début de la grève, car les travailleurs du secteur de la santé sont tenus par la loi de notifier leur intention de se mettre en grève 10 jours à l'avance.

Kaiser a gardé le silence sur l'état de ses délibérations contractuelles tout au long de la journée de jeudi.

Son précédent contrat de travail de quatre ans a expiré le 30 septembre, après près de six mois de négociations.

ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL ET TAUX DE ROTATION ÉLEVÉ

La coalition syndicale a accusé l'entreprise de ne pas s'être attaquée à la pénurie prolongée de personnel dans les établissements Kaiser, qui a donné aux employés le sentiment d'être surmenés et sous-payés, tout en compromettant les soins aux patients.

L'entreprise a reconnu que le manque de personnel affectait l'ensemble du secteur, conséquence de l'épuisement professionnel dû à la pandémie de COVID-19, qui a conduit plus de 5 millions de professionnels de la santé à quitter leur emploi.

Le manque de personnel et le taux de rotation élevé figuraient parmi les dernières pierres d'achoppement à régler à la table des négociations, tout comme les demandes des syndicats visant à protéger les employés contre l'"externalisation" de leurs emplois à des fournisseurs et à des sous-traitants.

Les représentants syndicaux ont déclaré que leur demande d'augmentation des salaires constituait un autre point de désaccord majeur, tandis que la société a fait valoir qu'elle était déjà en tête de ses concurrents en termes de rémunération totale sur tous les marchés où Kaiser opère.

Les syndicats américains sont devenus plus audacieux dans leurs revendications au cours des deux dernières années, réclamant des salaires plus élevés et de meilleurs avantages sociaux dans un marché du travail post-pandémique plus tendu.

Les données gouvernementales montrent que 2023 est déjà l'année la plus chargée en grèves depuis 2019, et ce chiffre pourrait augmenter dans les jours à venir si les travailleurs de l'hôtellerie à Las Vegas décident de prendre des mesures contre les casinos, et si les travailleurs de l'automobile intensifient leur grève contre les trois grands constructeurs automobiles de Détroit.

La grève de Kaiser a mis au ralenti plus de 75 000 employés, selon les responsables syndicaux. Le plus grand nombre de travailleurs ayant participé à un arrêt de travail majeur dans le secteur de la santé était de 53 000 en 2018, selon le Bureau des statistiques du travail des États-Unis,

La coalition de huit syndicats représentant les professionnels de la santé et le personnel de soutien de Kaiser a insisté pour que l'entreprise s'engage à embaucher au moins 10 000 nouveaux travailleurs, en plus de pourvoir les quelque 4 000 postes vacants récemment, a déclaré M. Lucas.

L'impact du débrayage sur les patients a été le plus important en Californie, au Colorado, en Oregon et dans une partie du sud-ouest de l'État de Washington. En Virginie et à Washington D.C., seuls les optométristes et les pharmaciens étaient en grève. Les établissements d'Hawaï, de Géorgie et de la majeure partie de l'État de Washington n'ont pas été touchés.

Kaiser dessert quelque 13 millions de patients dans tout le pays et emploie 68 000 infirmières et 213 000 techniciens, employés de bureau et personnel administratif, aux côtés de ses 24 000 médecins.

Selon les données du Bureau américain des statistiques du travail, près de 309 700 travailleurs ont été impliqués dans des arrêts de travail jusqu'au mois d'août de cette année. (Reportage et rédaction par Steve Gorman à Los Angeles ; reportage complémentaire par Ahmed Aboulenein à Washington ; rédaction par Bill Berkrot, Robert Birsel)