Environ 75 000 travailleurs médicaux des établissements de Kaiser Permanente ont entamé mercredi une grève de trois jours, faisant ainsi pression sur l'un des principaux réseaux de soins de santé à but non lucratif des États-Unis pour qu'il parvienne à un accord sur un nouveau contrat.

Il s'agit du plus grand débrayage jamais organisé dans le secteur de la santé aux États-Unis, dépassant la grève de 53 000 personnes en 2018. Il découle de la pénurie de personnel qui sévit dans le secteur, en grande partie due à l'épuisement professionnel provoqué par la pandémie de grippe aviaire COVID-19.

La secrétaire américaine au travail par intérim, Julie Su, a joué un rôle de médiateur dans les négociations contractuelles à la veille de la grève. Elle s'est rendue en Californie tôt le mardi et a fait la navette entre les deux parties pour tenter de négocier un accord avant que les négociations ne soient interrompues le mercredi, selon un porte-parole du syndicat.

Voici ce que vous devez savoir.

QUELLES SONT LES REVENDICATIONS DES TRAVAILLEURS DE KAISER ET QUE PROPOSE L'ENTREPRISE ?

Parmi les principales revendications des travailleurs, citons l'augmentation des salaires en fonction du coût de la vie, l'instauration d'un salaire minimum de 25 dollars de l'heure pour tous les travailleurs du secteur de la santé et la réforme de la structure des primes.

Kaiser a proposé des augmentations salariales générales de 12,5 % à 16 % sur quatre ans, mais les syndicats qualifient cette offre d'inacceptable et d'inadéquate pour faire face à la "montée en flèche du coût de la vie".

POURQUOI LES TRAVAILLEURS S'INQUIÈTENT-ILS DES NIVEAUX DE PERSONNEL ?

Plus de 5 millions de travailleurs médicaux américains ont quitté leur emploi pendant la pandémie, ce qui a provoqué une grave pénurie de personnel dans tout le secteur et a donné aux employés restés sur place le sentiment d'être surchargés de travail et sous-payés.

Le syndicat insiste sur le fait que Kaiser doit embaucher 10 000 nouveaux travailleurs de la santé pour combler les postes vacants, et "réparer les processus d'embauche défaillants" qui empêchent de pourvoir tous les postes.

En janvier, environ un tiers des infirmières aux États-Unis envisageaient de quitter leur profession après avoir été débordées et fatiguées par la pandémie, selon une enquête menée par AMN Healthcare Services auprès de plus de 18 000 infirmières.

Les syndicats demandent à Kaiser Permanente d'investir massivement dans l'éducation et la formation des futurs travailleurs de la santé, et de réduire le rôle des fournisseurs et des sous-traitants dont dépend le réseau de santé.

QUEL SERA L'IMPACT DE CETTE NÉGOCIATION SUR LE SECTEUR ?

Kaiser est l'un des plus grands employeurs du secteur médical aux États-Unis, avec 68 000 infirmières, 213 000 techniciens, employés de bureau et personnel administratif, et ses 24 000 médecins. Il dessert environ 13 millions de personnes dans huit États et dans le district de Columbia.

La main-d'œuvre de l'entreprise est l'une des mieux rémunérées du pays, mais au cours de la dernière décennie, les travailleurs à bas salaires ont vu leur niveau de vie et leur pouvoir d'achat s'éroder, a déclaré John August, directeur du programme des relations professionnelles dans le secteur de la santé à l'école des relations industrielles et du travail de l'université Cornell.

"Tout ce que fait Kaiser a un impact massif sur le marché", a déclaré Russ Richmond, cofondateur et PDG du fournisseur de logiciels de gestion des soins de santé Laudio. "Nous verrons d'autres systèmes de santé recevoir des demandes similaires de la part de leurs syndicats, qui porteront sans aucun doute sur les salaires, mais aussi sur les tâches à accomplir.

Y AURA-T-IL D'AUTRES GRÈVES ?

Les infirmières et autres travailleurs médicaux de 11 établissements de Tenet Healthcare en Californie ont récemment voté l'autorisation d'une grève dans le courant du mois afin d'encourager les négociations sur les salaires et les effectifs.

Le mois dernier, plus de 500 soignants en dialyse se sont mis en grève dans près de deux douzaines de cliniques Satellite Healthcare et Fresenius Kidney Care en Californie pour dénoncer des pratiques de travail déloyales.

Partout aux États-Unis, des syndicats, notamment dans les secteurs des médias et de l'automobile, ont fait grève pour obtenir de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. L'année 2023 est en passe de devenir l'année la plus active en matière de grèves depuis 2019.