Tenet Healthcare Corporation est une société de services de santé diversifiés. Le réseau de prestation de soins de la société comprend USPI Holding Company, Inc. (USPI), qui exploite des centres de chirurgie ambulatoire et des hôpitaux chirurgicaux ou détient des participations dans ces établissements. La société exploite également des hôpitaux de soins aigus et des hôpitaux spécialisés, ainsi que d'autres établissements de soins ambulatoires, y compris des hôpitaux chirurgicaux et des centres de chirurgie ambulatoire, entre autres. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Opérations et services hospitaliers, et Soins ambulatoires. Le secteur des opérations et services hospitaliers, qui comprend les hôpitaux de soins aigus et spécialisés, un réseau de médecins salariés et des établissements ambulatoires auxiliaires, ainsi que les services de gestion du cycle des recettes et de soins fondés sur la valeur que la société fournit aux hôpitaux, aux systèmes de santé, aux cabinets médicaux, aux employeurs et à d'autres clients. Le secteur des soins ambulatoires, qui comprend les ASC et les hôpitaux chirurgicaux de l'USPI.

Secteur Installations et services en soins de santé