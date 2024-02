Tennant investit dans Brain Corp pour optimiser la prochaine génération de technologies de nettoyage robotique compatibles avec l’IA, améliorer le retour sur investissement des clients et accélérer la croissance des revenus de la robotique mobile autonome (« AMR ») Une relation renforcée crée un écosystème de support client différencié dirigé par les ventes et le service Tennant et pris en charge par l’analyse et les informations de Brain Corp

Tennant Company (NYSE : TNC), leader mondial dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions pour réinventer le nettoyage, et Brain Corp, une société de technologie autonome de premier plan qui crée des solutions transformatrices dans le domaine de la robotique et de l’intelligence artificielle (« IA »), annoncent conjointement un accord technologique exclusif visant à accélérer le développement et l’adoption de la prochaine génération de robots dans l’industrie du nettoyage des sols. Cet accord historique s’appuie sur le succès historique du partenariat entre les deux entreprises et vise à accélérer l’innovation. Tennant et Brain Corp apportent des atouts complémentaires à la relation qui créent un écosystème de support client exceptionnel. Tennant a plus de 150 ans d’expérience dans la construction d’équipements de nettoyage de premier plan et a une couverture étendue des ventes directes et des services. Brain Corp propose une technologie de nettoyage AMR de pointe et compatible avec l’IA, avec plus de 6 500 robots de nettoyage Tennant sur le terrain optimisés par Brain. Nous nous attendons à ce que l’équipement robotique spécialement conçu par Tennant, optimisé par la technologie de navigation autonome de prochaine génération et compatible avec l’IA de Brain Corp, améliorera le retour sur investissement des clients et permettra à un plus grand nombre de clients d’investir dans le nettoyage robotique.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20240222377867/fr/

« Nos clients se sont toujours appuyés sur Tennant pour son innovation en matière d’équipement et son soutien du marché secondaire pour relever les principaux défis commerciaux tels que les pénuries de main-d’œuvre et les pressions sur les coûts », déclare Dave Huml, président et CEO, Tennant Company. « Notre partenariat avec Brain Corp a déjà produit un portefeuille d’équipements autonomes de pointe dans ce domaine en pleine croissance. Nous sommes ravis d’élargir notre partenariat existant afin d’accélérer considérablement la transition vers le nettoyage robotisé et l’adoption de nouveaux segments de nos marchés. En combinant l’intelligence de nettoyage et l’automatisation, nous sommes prêts à diriger la révolution que la technologie robotique compatible avec l’IA apportera à notre industrie. »

Au deuxième trimestre 2024, Tennant lancera le nouveau X4 ROVR, le premier robot mobile autonome (AMR) à vocation spécifique de la société. Le X4 ROVR offre une plus grande maniabilité, est spécialement conçu pour fonctionner dans des espaces plus petits et est optimisé par le logiciel de navigation et la suite matérielle de nouvelle génération de Brain Corp qui seront disponibles exclusivement sur les machines Tennant pour les applications de sol. Sa taille compacte, sa détection améliorée des obstacles et sa mobilité accrue se traduiront par un nombre réduit d'interventions et apporteront une amélioration progressive du retour sur investissement des clients. Le X4 ROVR devrait entraîner une augmentation de l’adoption du nettoyage robotique car il fournit une rampe de lancement pour les clients pour lesquels la technologie robotique n'était auparavant pas une option. Le X4 ROVR est le premier des nombreux futurs produits de nettoyage AMR optimisés par la technologie de nouvelle génération de Brain Corp qui sera exclusivement disponible sur les équipements Tennant. Avec cet accord, le partenariat vise à accélérer la création d’un portefeuille de solutions robotiques de nettoyage des sols afin de couvrir davantage d’applications et d’améliorer le retour sur investissement des clients pour promouvoir l’adoption.

Tennant et Brain Corp apportent des forces complémentaires au partenariat qui sont positionnés pour stimuler une accélération de l’adoption du nettoyage robotisé. Tennant a plus de 150 ans d’expérience dans la construction d’équipements de nettoyage exceptionnels, une stratégie de mise sur le marché solide et un écosystème de support client différencié. Brain Corp propose une technologie de nettoyage AMR de pointe et compatible avec l’IA, avec plus de 6 500 robots de nettoyage Tennant optimisés par BrainOS®.

Avec cet accord et en commençant par le X4 ROVR, Tennant commencera à proposer une solution AMR tout-en-un, avec les services d’équipement et d’autonomie regroupés sous la forme d’une solution unique vendue par Tennant. Cette nouvelle approche simplifiera l’expérience d’achat pour les clients et permettra à Tennant de bénéficier de revenus récurrents pour les services d’autonomie.

« Ce partenariat aligne davantage deux entreprises motivées par un objectif commun : pour augmenter la productivité et l’efficience, et fournir un soutien essentiel aux équipes de conciergerie confrontées à un manque de personnel et à une demande écrasante », déclare David Pinn, CEO de Brain Corp. « Chez Brain Corp, nous envisageons un monde où la vie des gens sera rendue plus sûre, plus facile, plus productive et plus épanouissante avec l’aide de robots, et je crois que ce partenariat accélérera la concrétisation de ce monde. »

« L’innovation et l’orientation client sont une partie importante de l’identité de Tennant », déclare Huml. « Ce partenariat amplifie notre engagement en faveur de l’innovation ainsi que la position de Brain Corp en tant que pionnier de l’IA et de l’automatisation appliquée aux équipements de nettoyage. Nous sommes ravis de concrétiser tout le potentiel des solutions robotisées de nettoyage des sols de nouvelle génération qui offrent une véritable valeur commerciale aux clients qui utilisent déjà notre équipement AMR et à ceux qui attendent avec impatience une solution AMR qu’ils pourront déployer dans leurs activités. »

Avec cette entente, Tennant a investi 32 millions de dollars dans Brain Corp et Fay West, vice-présidente principale et directrice financière de Tennant Company, rejoindra le conseil d’administration de Brain Corp.

À propos de Tennant

Fondé en 1870, Tennant Company (NYSE : TNC), dont le siège social est situé à Eden Prairie, dans le Minnesota, est un chef de file mondial dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions qui contribuent à créer un monde plus propre, plus sûr et plus sain. Ses produits innovants comprennent des équipements pour l’entretien des surfaces dans les environnements industriels, commerciaux et extérieurs ; des technologies de nettoyage sans détergents durables ; et des outils et des fournitures de nettoyage. Le réseau mondial de services sur le terrain de Tennant est le plus vaste du secteur. Tennant Company a réalisé des ventes de 1,24 milliard de dollars en 2023 et compte 4 457 employés. Tennant a des activités de fabrication dans le monde entier et vend des produits directement dans 15 pays et par l’intermédiaire de distributeurs dans plus de 100 pays. Pour plus d’informations, visitez www.tennantco.com et www.ipcworldwide.com.

À propos de Brain Corp

Brain Corp est le leader mondial des logiciels d’IA robotiques qui optimisent la plus grande flotte de robots mobiles autonomes (AMR) opérant dans les espaces publics commerciaux. Les partenaires OEM mondiaux utilisent la plateforme connectée au cloud de l’entreprise, BrainOS®, pour créer des robots évolutifs et autonomes qui sont utilisés par les clients finaux pour nettoyer les sols et détecter les données environnementales — transformant les opérations manuelles en flux de travail automatisés. Les marques Fortune 500 de plusieurs segments verticaux bénéficient du portefeuille croissant de robots optimisés par BrainOS® et de nos outils de protection de la vie privée, de sécurité et d’efficacité de pointe qui facilitent la gestion et la mise à l’échelle de l’automatisation. Brain Corp optimise actuellement plus de 30 000 AMR, ce qui représente la plus grande flotte de ce type au monde.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240222377867/fr/