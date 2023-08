Tenon Medical, Inc. est une société de dispositifs médicaux. La société a mis au point une approche inféro-postérieure de l'articulation sacro-iliaque utilisant un seul implant robuste en titane pour le traitement des types les plus courants de troubles de l'articulation sacro-iliaque (SI) à l'origine de douleurs lombaires. Le système Catamaran de fusion de l'articulation sacro-iliaque (le système Catamaran) est conçu pour transfixier et stabiliser l'articulation sacro-iliaque. Le système comprend le dispositif de fixation Catamaran, qui traverse les plans axial et sagittal de l'ilion et du sacrum, transfixiant l'articulation sacro-iliaque le long de son axe longitudinal. L'angle et la trajectoire de l'approche chirurgicale Catamaran sont également conçus pour fournir une voie d'accès éloignée des structures neurales et vasculaires critiques et dans l'os cortical le plus solide. La filiale de la société est Tenon Technology AG.