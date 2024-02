Teqnion AB est un groupe commercial industriel basé en Suède, composé de dix filiales organisées en trois secteurs d'activité : Industrie, Croissance et Produits de niche. Le groupe vise à acquérir des entreprises de niche dans le but de créer une croissance dans des domaines de produits et des marchés sélectionnés avec un risque commercial limité. Les sociétés acquises continuent d'agir et d'opérer de manière indépendante. Toutes les filiales opèrent dans des niches technologiques étroites pour l'industrie de la région nordique, dans des secteurs tels que l'équipement de laboratoire, l'électricité, la conception et l'atelier.

Secteur Sociétés holdings