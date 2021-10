Ter Beke : Le groupe Ter Beke arrive à un accord d'intention quant à l'acquisition des activités de Sigma en Belgique (Imperial) et aux Pay

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Informations réglementées et privilégiées

Lievegem, le 7 octobre 2021 - 7 h

Le groupe Ter Beke arrive à un accord d'intention quant à l'acquisition des

activités de Sigma en Belgique (Imperial) et aux Pays-Bas (Stegeman)

Le groupe Ter Beke (« Ter Beke »), un groupe belge innovant, actif dans l'alimentation fraîche et commercialisant une gamme étendue de produits alimentaires frais de qualité et des services annexes, est fier d'annoncer avoir abouti à un accord avec Sigma quant à son intention d'acquérir 100 % des actions des entités de Sigma en Belgique et aux Pays-Bas (« la Transaction Envisagée »).

La Transaction Envisagée porte sur les six sites de production de Sigma, cinq en Belgique (Lievegem, Cornby, Amando, Dacor, Champlon) et un aux Pays-Bas, ainsi que sur les marques Imperial et Stegeman, telles que Marcassou™, Imperial™, Leielander™, Stegeman™ et Bistro™, et les marques sous licence de Sigma (Aoste™, Justin Bridou™).

Les sites précités et leurs travailleurs poursuivront leurs activités habituelles. La Transaction Envisagée devrait être clôturée dans les mois à venir, sous réserve des approbations des autorités de la concurrence et en respectant les droits locaux en matière de consultation des salariés.

Piet Sanders, CEO de Ter Beke, a indiqué : « Nous sommes très heureux d'être arrivés à un accord avec Sigma et avons hâte d'accueillir les travailleurs d'Imperial et de Stegeman dans la famille Ter Beke. Une fois approuvé, ce regroupement permettra de proposer une offre plus complète à nos clients en enrichissant notre portefeuille de produits avec des marques bien établies, telles que Marcassou, Stegeman et Aoste. Unir nos forces avec Imperial et Stegeman nous permettra, en outre, de mieux répondre aux tendances du marché alimentaire, telles que l'importance accrue du snacking et l'adoption de produits végétariens et à base de plantes. Ensemble, nous écrirons une success-story qui renforcera la croissance de l'entreprise en Belgique et aux Pays-Bas».

À propos de Sigma

Sigma est une entreprise alimentaire multinationale majeure qui produit, commercialise et distribue des aliments de marque de qualité, notamment des viandes emballées, du fromage, du yaourt et d'autres aliments réfrigérés et surgelés. Sigma possède un portefeuille diversifié de marques de premier plan et exploite 70 usines et 210 centres de distribution dans 18 pays à travers ses quatre régions clés : le Mexique, l'Europe, les États-Unis et l'Amérique latine. En 2020, Sigma a déclaré un chiffre d'affaires de 6,347 milliards de dollars US et un EBITDA de 684 millions de dollars US.

À propos de Ter Beke

Ter Beke est un groupe belge innovant, actif dans l'alimentation fraîche, commercialisant une gamme

étendue de produits alimentaires frais de qualité et des services annexes dans de nombreux pays européens.

Actuellement, nous sommes surtout spécialisés dans la production et la vente de charcuterie fine et de plats cuisinés, préparés sur 12 sites industriels en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Pologne et au Royaume-Uni. Ter Beke emploie quelque 2 650 collaborateurs. Ter Beke est coté sur Euronext Brussels depuis 1986 et a réalisé un chiffre d'affaires de 717,4 millions d'euros en 2020.