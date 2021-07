Ter Beke : Piet Sanders est le nouveau CEO de Ter Beke

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lievegem, le 20 juillet 2021 - 18h00

Piet Sanders est le nouveau CEO du groupe Ter Beke

Le conseil d'administration de Ter Beke a nommé Piet Sanders comme nouveau CEO du groupe.

Piet Sanders a 55 ans, est marié et le père de 2 enfants. Il est juriste de formation et a débuté sa carrière professionnelle chez Amylum Group, devenu Tate & Lyle Group, où il a rapidement accédé au poste de Group Sales Director Food, après avoir d'abord pris la responsabilité pour les ventes respectivement en Europe de l'Est et en Europe du Nord. Après une courte période en tant que Chief Sales & Marketing Director chez Reynaers Aluminium, il a rejoint Puratos en 2004 en tant que Regional Sales Director Eastern Europe & Asia Pacific. En 2014, il a rejoint le Comité Exécutif du Groupe en tant que Managing Director pour l'Europe du Nord et de l'Est et depuis 2020, il était actif en tant que Group Channels & Sales Director.

Dirk Goeminne, Président Exécutif Ter Beke : « Après l'annonce du départ de Francis Kint début 2021, le Conseil d'Administration a commencé à rechercher un nouveau CEO pour le groupe. Le conseil a pris le temps nécessaire pour mettre en place une procédure de sélection approfondie par le biais de son Comité de Rémunération et de Nomination. Elle est donc convaincue qu'elle a trouvé en Piet Sanders le candidat approprié pour aider à façonner et à poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de croissance de Ter Beke. Ses nombreuses années d'expérience dans le secteur alimentaire au plus haut niveau, sa connaissance internationale des marchés sur lesquels Ter Beke est actif et son approche axée sur la stratégie et la vision garantissent un perfect match ».

Piet Sanders : «C'est un honneur pour moi de devenir CEO de Ter Beke, l'une des meilleures entreprises alimentaires belges, après 17 années passionnantes chez Puratos. J'ai également ressenti ce « perfect match » pendant le processus de sélection. Les opportunités de croissance et les défis de l'entreprise m'attirent énormément et j'ai hâte de connaître rapidement toute l'équipe de Ter Beke et d'y aller ensemble.»

Piet Sanders entrera en service comme CEO à partir du 1ier octobre 2021.

