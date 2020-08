Ter Beke : Résultats premier semestre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Informations réglementées

Lignes de force et principaux événements

Groupe Ter Beke :

Les résultats consolidés pour le premier semestre 2020 ont été principalement influencés par les conséquences de la pandémie Covid-19, les prix du porc historiquement élevés et les coûts ponctuels liés à l'intégration et à la réorganisation accélérées de nos activités néerlandaises de charcuterie. Néanmoins, le groupe réussit à réduire davantage sa dette et continue d'investir avec confiance dans l'avenir de ses deux divisions.

La pandémie de Covid-19 a provoqué une légère baisse du chiffre d'affaires du groupe. En raison des différentes mesures de fermeture, le groupe, notamment dans sa division "plats préparés", a été confronté à une baisse considérable des ventes dans le canal de la restauration / catering, où sa filiale britannique KK Fine Foods Ltd notamment occupe une position importante, et la consommation de plats préparés a diminué temporairement dans l'ensemble du canal européen retail (discount compris)

Le Covid-19 a cependant entraîné une augmentation importante des coûts opérationnels, qui étaient nécessaires pour assurer la continuité des opérations et des conditions de travail sûres pour les employés du groupe dans les différentes usines. Ces coûts comprennent le coût de l'absentéisme accru au cours des mois de mars et avril, le nettoyage supplémentaire des postes de travail et des bureaux, l'achat supplémentaire de masques (pour les zones où cela n'était pas en vigueur auparavant), la mise en place de plexiglas entre les différents postes de travail sur les lignes, l'achat de scanners de température et le ralentissement de la vitesse de la ligne au cours des premières semaines de la pandémie de Covid-19. Au départ, un certain nombre de produits ont dû être retirés de la gamme parce que la nécessaire distanciation sociale ne pouvait pas être respectée partout. Grâce aux mesures susmentionnées, il a été possible de produire à nouveau de manière sécurisé et entre-temps, toute la gamme de produits est à nouveau disponible.

Le groupe estime l'impact total de Covid-19 sur le résultat EBITDA du premier semestre à environ 5,1 millions d'euros. En application des règles relatives aux mesures alternatives de performance, telles qu'imposées par l'ESMA et la FSMA, les ventes manquées et l'impact sur l'efficacité de la production, estimés à 3,6 millions d'euros, doivent être signalés comme résultat sous-jacent, tandis que 1,5 million d'euros de coûts engagés uniquement pour le Covid-19 doivent être considérés comme non sous- jacents.

Les prix historiquement élevés de la viande de porc et les fortes hausses des prix du fromage et d'autres ingrédients ont également eu un impact négatif sur les résultats du premier semestre, car ces hausses ne sont répercutées sur les clients qu'avec un certain retard.

Dans le même temps, Ter Beke a accéléré l'intégration juridique et opérationnelle et la réorganisation de ses activités néerlandaises de charcuterie sous le nom de Project Unity, et a également pris les mesures nécessaires en Belgique et au Royaume-Uniau cours du premier semestre de l'année pour réduire encore structurellement sa base de coûts. Ces réorganisations permettront au groupe de préserver sa position concurrentielle future et de consolider son leadership en matière de coûts. L'impact total de ces coûts non sous-jacentssur l'EBIT s'est élevé à 6,1 millions d'euros au premier semestre 2020, contre un coût de 1 million d'euros lié aux réorganisations au premier semestre 2019 (voir les notes au compte de résultat pour plus d'informations). Ces actions apporteront une contribution positive aux résultats du groupe dès le second semestre et produiront leur plein effet à partir de 2021. Dans le cadre de l'intégration des activités néerlandaises de charcuterie, la phase finale de la mise en œuvre du système ERP uniforme aux Pays-Basa également été réalisée, ce qui impose un