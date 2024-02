Tera Software Limited est une société basée en Inde, qui est un fournisseur de solutions pour les villes intelligentes. La société est engagée dans les technologies de l'information (TI) et les services connexes intégrés. Les secteurs de la société comprennent les solutions intégrées, la division technique, la division des projets et d'autres services aux clients opérant à l'échelle mondiale. La société propose une gamme de services, notamment l'Internet des objets, la gestion du capital humain, la conception de l'expérience, le risque et la sécurité de l'entreprise, l'ingénierie et la fabrication, la gestion des relations avec la clientèle et le conseil. Ses produits et services comprennent des solutions pour les villes intelligentes, le réseau de fibres, la connectivité du dernier kilomètre, la préparation des salles d'enregistrement modernes, l'automatisation de la taxe de vente, le transport routier et les autorités d'immatriculation des véhicules et plus encore. Elle propose ses services dans diverses catégories, telles que les solutions de gouvernance électronique, l'intégration de systèmes et la mise en réseau, les services informatiques, le développement de logiciels et le conseil, les logiciels de facturation et de dépôt de la GST, etc.

Secteur Services et conseils en informatique