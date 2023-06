Casino et Teract mettent fin à leurs discussions sur un rapprochement

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les distributeurs Casino et Teract ont annoncé jeudi qu'ils mettaient fin à leurs discussions sur un rapprochement de leurs activités de distribution en France.

Casino et Teract avaient engagé début mars des discussions exclusives en vue d'un rapprochement de leurs activités de distribution et d'une refonte des chaînes d'approvisionnement de Casino en produits alimentaires. La création de ce nouvel acteur intégré sur le marché français de la grande distribution devait s'accompagner d'une levée de fonds de 500 millions d'euros.

"Au terme de cette période d'exclusivité qui avait été renouvelée le 24 avril dernier et se termine aujourd'hui, Teract et le groupe Casino ont décidé, d'un commun accord, de ne pas poursuivre ces discussions", a indiqué Casino dans un communiqué.

"Le groupe Casino et Teract demeurent néanmoins ouverts à des discussions sur un potentiel partenariat opérationnel, qui pourrait porter sur les produits boulangerie, viennoiserie & pâtisserie et comprendrait également la conclusion d'un contrat de développement de filières fruits et légumes auprès de Teract", a ajouté l'entreprise.

La fin des discussions n'a aucune incidence sur le projet d'accord avec le Groupement Les Mousquetaires annoncé le 24 avril dernier, a précisé Casino. Les deux groupes ont annoncé un renforcement de leurs alliances dans les achats et la cession par Casino de plusieurs magasins en France au propriétaire d'Intermarché.

Casino a également indiqué jeudi qu'il poursuivait les discussions avec ses créanciers autour d'une restructuration de sa dette et examinait dans ce cadre la proposition d'augmentation de capital qui lui a été soumise par EP Global Commerce, une société contrôlée par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

