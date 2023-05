Rallye (Casino) lance une procédure de conciliation avec les créanciers

Paris (awp/afp) - Le conseil d'administration du groupe Casino, lourdement endetté, a décidé lundi soir de demander dès mardi l'ouverture d'une procédure de conciliation auprès du tribunal de commerce de Paris qui devra donner son feu vert, a indiqué Le Figaro.

Interrogé par l'AFP, Casino n'a pas souhaité faire de commentaire alors que sa maison mère, Rallye, a de son côté annoncé lundi l'ouverture d'une procédure de conciliation avec ses créanciers par le tribunal de commerce de Paris, afin d'avancer sur la renégociation de sa dette.

En difficultés financières, Casino s'est laissé jusqu'au 23 mai, 17h00, avant de décider de l'opportunité d'une procédure de conciliation avec ses créanciers.

Le groupe est endetté à hauteur de 6,4 milliards d'euros à fin 2022 (dont 4,5 milliards sur son activité France), auxquels s'ajoutent plus de trois milliards de dette pour Rallye.

Selon Le Figaro, le président du tribunal devrait se prononcer "très vite" sur la demande de Casino et confier la conciliation au mandataire judiciaire Marc Sénéchal, dont l'objectif serait d'obtenir un abandon de créances à hauteur de 3,6 milliards d'euros.

Rallye, ainsi que la cascade de holdings par lesquelles Jean-Charles Naouri détient le contrôle du distributeur, avaient bénéficié en mai 2019 d'un placement en procédure de sauvegarde.

Casino, qui emploie plus de 50.000 personnes en France et 200.000 dans le monde sous de nombreuses enseignes, dont Monoprix ou Franprix, lutte depuis des années pour se désendetter, jusque-là sans succès.

Il discute officiellement depuis février d'un possible rapprochement avec le groupe Teract, qui compte surtout des enseignes de jardineries (Jardiland, Gamm Vert), et dont l'actionnaire majoritaire est le géant de l'agroalimentaire InVivo, union de 188 coopératives agricoles.

Fin avril, la troisième chaîne de supermarchés en France, Intermarché, s'est jointe à ces discussions.

Mais une autre offre a émergé, portée par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, déjà actionnaire à hauteur de 10% de Casino, et qui a proposé le 24 avril d'injecter 750 millions d'euros dans le groupe via une augmentation de capital réservée de plus d'un milliard d'euros.

Il est allié au milliardaire français Marc Ladreit de Lacharrière, propriétaire de Fimalac - déjà troisième actionnaire de Casino.

Comme pour Rallye, la conciliation serait prévue sur quatre mois, prolongeable d'un mois.

afp/rp