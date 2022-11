Teract : Moisson de récompenses pour Teract

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Moisson de récompenses pour TERACT Paris, le 22 novembre 2022, 07h00. TERACT (ISIN: FR001400BMH7, Mnemonic: TRACT). TERACT a été récompensé par 5 trophées pour sa dynamique d'innovation marketing, l'attractivité de ses enseignes et son énergie managériale. L'attribution de ces distinctions est également la reconnaissance du travail accompli par l'ensemble des équipes. Moez-Alexandre Zouari, Directeur Général déclare : « Je suis fier de la reconnaissance qui est témoignée à l'ensemble de nos équipes à l'occasion de cette moisson de récompenses. Cette dynamique de réussite nous stimule pour nous imposer comme le distributeur incontournable du commerce responsable et durable et répondre ainsi aux attentes de nos clients. » Guillaume Darrasse, Directeur Général Délégué, ajoute : « Je félicite toutes nos équipes pour ces trophées qui mettent en lumière leur performance, leur implication et leur esprit d'innovation. Forts de nos cultures diverses et multiples, nous sommes toujours dans l'action pour permettre à tous l'accès aux bienfaits de la nature. » Pour compléter cette moisson de récompenses, Moez-Alexandre Zouari a été élu Retailer de l'année » lors de la cérémonie de la « Nuit du Commerce Connecté » organisée par le magazine Republik Retail. Des enseignes qui attirent Jardiland, Meilleure Chaîne de Magasins de l'année = Pour la 7ème année consécutive, Jardiland a été élue Meilleure Chaîne de Magasins de l'année dans la catégorie Jardinerie. « Meilleure Chaîne de Magasins de l'Année » est aujourd'hui l'élection de consommateurs la plus importante et la plus populaire dans le secteur du retail français. Pour cette édition, 1 000 000 de votes ont été comptabilisés. Gamm vert, Enseigne Préférée des Français = Pour la 3ème année, Gamm vert a été élue enseigne de jardinage préférée des Français à l'occasion d'une étude menée en janvier 2022 par le cabinet EY Parthénon auprès d'un panel de plus de 9 500 consommateurs, comptabilisant 60 000 avis. La proximité, l'aide à la décision et le plaisir d'achat en magasin sont les critères les plus plébiscités. 1

Une dynamique d'innovation marketing reconnue ECLOZ, INVIVO Nous on sème et PURE FAMILY, de nouvelles marques qui se distinguent = Les nouvelles marques ECLOZ, INVIVO Nous on sème et PURE FAMILY ont reçu, ce 9 novembre 2022, le TOP/COM Grand Prix Consumer 2022 d'Argent dans la catégorie Design Global. Avec ECLOZ, INVIVO Nous on sème et PURE FAMILY, ce sont plus de 1 300 nouvelles références qui conjuguent accessibilité, simplicité d'usage et écoconception. Cette offre est exclusivement disponible dans nos magasins Jardiland, Gamm vert, Delbard, Jardineries du Terroir et Noa. Une expérience omnicanale récompensée DIGI'MAG, Meilleur programme d'optimisation de l'expérience en magasin = Au printemps 2022, la plateforme digitale de pilotage des magasins DIGI'MAG a remporté le Trophée « Frontline Experience Program of the Year » aux Yoobic Awards. Outil évolutif et interactif à la main des équipes en magasin, cette application utilisée en mobilité regroupe tous les contenus ciblés pour optimiser le commerce. Une solution clé en main pour performer sur le terrain. Une énergie managériale saluée = Le programme Manager par Nature, initié par InVivo Retail en janvier 2022 dans le cadre du projet ONE MANAGEMENT piloté par le Campus Nature & Talents, s'est vu décerné le Trophée d'Or des Victoires des Leaders du Capital Humain dans la catégorie "Leadership et Management" le 8 novembre dernier. Co-construit avec 40 ambassadeurs internes, ce projet consiste en un programme d'accompagnement agile et engagé auprès de 650 managers (magasins, sièges, supply). 2