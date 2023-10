Déterminé à partir du flux net de trésorerie lié à l'activité, augmenté des cessions et réductions d'immobilisations corporelles et incorporelles et après déduction des investissements en immobilisations corporelles et incorporelles.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Analyse des résultats consolidés 2022-2023

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022-2023 s'établit à 902,1 M€, à +10,9% en données publiées et -1,9% en données comparables par rapport à 2021-2022 sur 12 mois.

Le chiffre d'affaires consolidé annuel du secteur Jardinerie/animalerie, qui inclut les enseignes Jardiland, Gamm vert (et rayons Frais d'ICI), Delbard, Jardineries du Terroir et Noa, s'élève à 808,6 M€ pour l'exercice 2022-2023, en hausse de +1,7% en données publiées et en baisse de -1,8% en données comparables, dont -1,1% sur le second semestre, marqué par la poursuite des tensions macroéconomiques. C'est dans cet environnement particulièrement inflationniste et marqué par les contraintes sur le pouvoir d'achat que TERACT a fait le choix de poursuivre et d'accélérer le développement de ses marques exclusives. Le taux de pénétration des marques propres s'est ainsi accru de 5 points par rapport au 30 juin 2022 (20,6% du chiffre d'affaires des magasins intégrés au 30 juin 2023).

Les sites de e-commerce (Gammvert.fr et Jardiland.com) ont poursuivi leur croissance au second semestre, bénéficiant de la poursuite du déploiement du plan digital.

Le chiffre d'affaires consolidé annuel du secteur Alimentaire, qui inclut les enseignes Bio&Co (consolidées sur 12 mois), Boulangerie Louise (consolidées sur 7 mois) et Grand Marché La Marnière (consolidées sur 7 mois) s'élève à 93,5 M€. L'exercice a été marqué par l'intégration de Boulangerie Louise et de Grand Marché la Marnière et de leurs équipes ainsi que la poursuite de la refonte de l'offre de Boulangerie Louise avec un accent particulier sur le snacking.

L'EBITDA ajusté s'élève à 67,5 M€ pour l'exercice 2022-2023. Il a été impacté en particulier par une hausse de l'inflation ayant affecté l'ensemble des coûts et qui n'a pas décéléré en fin d'exercice. La hausse des coûts de l'énergie a été en partie compensée par le plan de sobriété énergétique initié par le groupe dès septembre 2022, incluant notamment la mise en place d'une plateforme de management de la consommation d'électricité ayant permis de réduire celle-ci de 30% par rapport à l'année précédente. Les coûts liés à la bonne intégration des sociétés nouvellement acquises et de leurs équipes, qui était une priorité pour le groupe, ainsi que la hausse significative des coûts d'achats, répercutée tardivement et de façon limitée dans les prix de vente dans un souci de préservation du pouvoir d'achat, ont par ailleurs impacté l'EBITDA. Ce dernier est par ailleurs impacté par des effets de clôture notamment liés à la consolidation en normes IFRS, ce qui explique la différence avec l'estimation d'EBITDA communiquée fin juillet9 de 75-85 M€.

Par conséquent, le taux de marge d'EBITDA ajusté est de 7,5%.

Le résultat opérationnel courant s'inscrit à 2,1 M€ au 30 juin 2023.

Le résultat opérationnel est de (90,6) M€, après prise en compte des éléments non courants qui s'établissent à (92,7) M€, en raison principalement de la comptabilisation en 2022-2023 d'une charge sans impact sur la trésorerie de (91,4) M€ liée aux frais d'accès au marché dans le cadre du rapprochement de InVivo Retail avec le SPAC 2MX Organic.

