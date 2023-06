Trois hommes d'affaires français proposent 1 milliard d'euros pour le détaillant Casino -source

Un trio d'hommes d'affaires français a proposé une offre de 1 milliard d'euros pour la chaîne de supermarchés Casino, criblée de dettes, a déclaré mardi à Reuters une source proche du dossier, confirmant des informations des médias français Challenges et AFP.

Le milliardaire des télécoms Xavier Niel, le banquier d'affaires Matthieu Pigasse et l'entrepreneur Moez-Alexandre Zouari ont déclaré la semaine dernière qu'ils étaient prêts à investir des fonds dans Casino pour trouver une solution aux difficultés financières du groupe après l'échec de négociations exclusives entre Casino et son concurrent plus petit, Teract.