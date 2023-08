Teradata Corporation (Teradata) se concentre sur la fourniture d'une plateforme de données multi-cloud connectée pour l'analyse d'entreprise. La plateforme Teradata Vantage de la société permet aux clients d'intégrer et de simplifier leur écosystème de données et d'analyse, de rationaliser l'accès et la gestion des données, et d'utiliser l'analyse pour tirer une valeur commerciale de divers types de données. La plate-forme Teradata Vantage est conçue et construite pour fonctionner dans des environnements sur site, en nuage privé et en nuage public. Les secteurs géographiques de la société comprennent la région Amériques (Amérique du Nord et Amérique latine), la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et la région APJ (Asie-Pacifique et Japon). La plateforme de la société propose une intégration complète de jeux de données, d'outils, de langages analytiques et de fonctions, y compris des technologies commerciales et open-source. La société sert divers secteurs, notamment les services financiers, les administrations publiques, les soins de santé et les sciences de la vie, la fabrication, la vente au détail, le transport et les télécommunications.

Secteur Services et conseils en informatique