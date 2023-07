TeraWulf Inc. est une entreprise de technologie des actifs numériques. La société s'occupe principalement de l'exploitation durable du minage de bitcoins. Elle développe, possède et exploite ses sites de minage de bitcoins aux États-Unis. Elle propose deux sites de minage de bitcoins dans les États de New York et de Pennsylvanie, le Lake Mariner Facility et le Nautilus Cryptomine Facility, respectivement. Les sites de minage de bitcoins ont obtenu environ 800 mégawatts (MW) de capacité brute de minage de bitcoins et plus de 23 exahash par seconde (EH/s) de puissance de calcul. Ses activités commerciales sont menées par l'intermédiaire de diverses filiales d'exploitation, à savoir TeraWulf Ploughwind LLC, TeraWulf (Thales) LLC, TeraWulf Brookings LLC, Kyalami Data LLC, Nautilus Cryptomine LLC et Lake Mariner Data LLC.