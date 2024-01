TeraWulf Inc. possède et exploite des installations d'extraction de bitcoins intégrées verticalement et respectueuses de l'environnement aux États-Unis. La société possède deux installations d'extraction de bitcoins : l'installation Lake Mariner Data à New York, détenue à 100 %, et l'installation Nautilus Cryptomine en Pennsylvanie, une coentreprise avec Cumulus Coin, LLC. Elle génère des bitcoins produits localement et alimentés par de l'énergie nucléaire, hydroélectrique et solaire, en mettant l'accent sur l'utilisation d'une énergie à 100 % sans émission de carbone. Ses principales activités consistent à exploiter, développer et construire des installations d'extraction de bitcoins aux États-Unis. Elle exploite un portefeuille d'installations minières de bitcoins, détenues à 100 % ou par l'intermédiaire de coentreprises, qui déploient chacune une série d'ordinateurs capables de résoudre des algorithmes cryptographiques complexes, où la puissance de calcul est fournie à un opérateur de pool minier pour miner des bitcoins et valider des transactions sur le réseau bitcoin. Elle tire également parti de son infrastructure numérique disponible pour fournir des services d'hébergement de mineurs à des tiers.

Indices liés Russell 2000