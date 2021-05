Terex Corporation : Bon timing pour accompagner la tendance 04/05/2021 | 10:04 Jordan Dufee 04/05/2021 | 10:04 achat En cours

Cours d'entrée : 48.99$ | Objectif : 63.11$ | Stop : 42$ | Potentiel : 28.82% La valeur Terex Corporation présente une configuration technique moyen terme positive qui suggère de prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 63.11 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 1.03 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 30.36 USD.

Points faibles Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Véhicules et machines lourdes - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. TEREX CORPORATION 41.30% 3 441 PACCAR, INC. 5.23% 31 516 KUBOTA CORPORATION 14.17% 28 478 KOMATSU LTD. 13.75% 27 779 EPIROC AB (PUBL) 23.59% 25 742 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATI.. 6.84% 24 915 CNH INDUSTRIAL N.V. 18.85% 20 666 ALSTOM -2.51% 20 515 KNORR-BREMSE AKTIENGESELLSC.. -7.82% 20 026 KION GROUP AG 16.67% 13 132 AGCO CORPORATION 46.02% 11 334

Données financières USD EUR CA 2021 3 766 M - 3 135 M Résultat net 2021 177 M - 147 M Dette nette 2021 455 M - 379 M PER 2021 20,3x Rendement 2021 0,50% Capitalisation 3 441 M 3 441 M 2 865 M VE / CA 2021 1,03x VE / CA 2022 0,91x Nbr Employés 8 200 Flottant 79,2% Prochain événement sur TEREX CORPORATION 06/05/21 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 17 Objectif de cours Moyen 50,88 $ Dernier Cours de Cloture 50,76 $ Ecart / Objectif Haut 18,2% Ecart / Objectif Moyen 0,23% Ecart / Objectif Bas -44,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre John L. Garrison Chairman, President & Chief Executive Officer John Daniel Sheehan Chief Financial Officer & Senior Vice President Andrew Campbell Chief Information Officer & Vice President Stacey B. Babson-Smith Vice President, Chief Compliance & Ethics Officer David A. Sachs Lead Independent Director