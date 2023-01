MISES À JOUR COMMERCIALES : 88 Energy prévoit le forage d'un puits ; Tern constate des progrès

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et non rapportées séparément par Alliance News :

Tern PLC - Investisseur axé sur l'internet des objets - Fait état de "progrès significatifs" dans les sociétés de son portefeuille au cours de l'année 2022. Note une croissance d'année en année du nombre de contrats à revenus récurrents. "L'objectif de notre modèle, au moment où l'une ou l'autre des sociétés de notre portefeuille atteint une maturité suffisante et où la dynamique du marché est appropriée, continue d'être de fournir à nos actionnaires un accès continu aux rendements lorsque nous sortons des investissements. Nous évaluons continuellement l'avenir de nos entreprises et nous explorerons et exploiterons toutes les opportunités de sortie appropriées dès qu'elles se présenteront ou pourront être créées", commente le PDG Al Sisto.

Agronomics Ltd - société d'investissement dans l'agriculture cellulaire basée sur l'île de Man - note que sa société émettrice Liberation Labs Holdings Inc a acquis un terrain pour son installation de lancement. L'entreprise estime qu'il s'agira de la première "usine de fermentation de précision commerciale dédiée, construite à cet effet, à l'échelle mondiale pour la production alimentaire". Note qu'elle a investi un total de 7,6 millions USD depuis la création de Liberation Labs. "Liberation Labs est la principale exposition d'Agronomics à l'infrastructure nécessaire pour soutenir le passage mondial à des méthodes plus décrochantes et durables de production de protéines par fermentation, ce qui représente une opportunité majeure pour le déploiement de capitaux dans la décennie à venir. Non seulement Liberation Labs construit une installation unique en son genre, mais elle crée également une classe d'actifs pour les investisseurs institutionnels qui pourront ainsi participer à la révolution alimentaire, sans avoir à souscrire à un risque technologique et réglementaire important, mais avec des flux de trésorerie hautement prévisibles", commente Jim Mellon, directeur exécutif.

Riverstone Credit Opportunities Income PLC - investisseur en crédits d'infrastructure énergétique et de transition énergétique - La valeur nette d'inventaire par action s'établit à 1,08 USD, en baisse par rapport à 1,10 USD au 30 septembre. Attribue cette réduction à un mouvement dans l'évaluation d'une position d'équité. Engage un capital supplémentaire de 2,1 millions USD dans le cadre d'une augmentation de capital pour Harland & Wolff Group Holdings PLC au cours du quatrième trimestre. "Le quatrième trimestre 2022 a été très encourageant pour RCOI compte tenu de nouvelles réalisations rentables ainsi que de nouveaux engagements dans nos secteurs cibles. Je pense que la société est bien positionnée pour continuer à fournir des rendements attrayants à partir de son portefeuille ainsi que par le biais de nouveaux investissements garantis de premier rang à partir du pipeline considérable d'opportunités progressant dans la diligence raisonnable ", commente le président Reuben Jeffery.

Blencowe Resources PLC - Mineur basé à Londres et axé sur le développement du projet de graphite Orom-Cross et du projet de nickel Akelikongo en Ouganda - Déclare que sa stratégie reste axée sur l'acquisition, le développement et l'investissement dans des projets ciblant principalement les matières premières et les technologies liées au secteur des énergies renouvelables. Dit qu'il a progressé ses discussions avec les off-takers internationaux et locaux ont progressé tout au long de 2022. Continue d'évaluer de multiples transactions dans les matières premières, particulièrement associées aux énergies renouvelables et à l'espace des métaux de batterie. "Jangada dispose d'une équipe de gestion juridique, financière et opérationnelle très expérimentée, centrée sur le Brésil, capable de trouver des sources d'approvisionnement et d'exécuter des projets. Le conseil d'administration et l'équipe ont prouvé leur capacité à trouver des opportunités de grande valeur à faible coût, comme l'acquisition du projet de métaux du groupe platine de Pedra Branca, qui a été vendu à ValOre Metals, une société cotée à la Bourse de Toronto. Pitombeiras est techniquement solide et possède un excellent potentiel de hausse, le conseil d'administration attend simplement le bon environnement de prix pour appuyer sur le bouton de son développement", commente le président Brian McMaster.

88 Energy Ltd - Explorateur pétrolier axé sur l'Alaska - Le puits d'exploration Hickory-1 du projet Phoenix devrait être foré vers le 1er mars. Il visera 647 millions de barils de pétrole. Décroche le projet Leonis dans le cadre de la vente de concessions pétrolières et gazières de North Slope Areawide 2022W. Achève les deux derniers reconditionnements prévus pour 2022 au projet Longhorn.

RTW Venture Fund Ltd - Investisseur basé à New York dans des sociétés de sciences de la vie, de biopharmacie et de technologie médicale - Enregistre un rendement négatif de la valeur nette d'inventaire de 10% pour le trimestre qui s'est terminé le 31 décembre, surpassant à la fois l'indice Russell 2000 Biotech qui a enregistré un rendement négatif de 31% et l'indice Nasdaq Biotech qui a enregistré un rendement négatif de 11%. Enregistre une hausse de 5,1 % de la valeur liquidative par action pour le trimestre.

