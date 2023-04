Round Hill Music et Jadestone Energy renouent avec les bénéfices

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Round Hill Music Royalty Fund Ltd - Investisseur basé à Guernesey dans des actifs de droits d'auteur musicaux - Le bénéfice avant impôt pour 2022 est de 493 797 USD, passant d'une perte de 2,4 millions USD en 2021. Les revenus sont de 34,9 millions USD, en hausse de 28% par rapport à 27,2 millions USD, tandis que les dépenses d'exploitation totales augmentent de 3,9% à 29,6 millions USD, contre 28,5 millions USD. Le dividende trimestriel final est de 0,01125 USD, inchangé par rapport aux deux trimestres précédents, mais en baisse par rapport à 0,01500 USD au premier trimestre de l'année, ce qui porte le dividende total pour 2022 à 0,045 USD. Le président Robert Naylor déclare : "Globalement, 2022 a été une année difficile pour les marchés financiers, avec une inflation et des taux d'intérêt en hausse et des événements, y compris l'horrible guerre en Ukraine, qui ont fait des ravages. Malgré ces défis macroéconomiques, le secteur de la musique a continué à prospérer et les perspectives pour l'industrie de la musique restent positives dans les principaux rapports et études sectorielles [...] Nous sommes convaincus que, même dans des conditions de marché difficiles, le Round Hill Music Royalty Fund est bien positionné pour continuer à générer une croissance durable des revenus et de la valeur."

Jadestone Energy PLC - Société de production de pétrole et de gaz basée à Londres, axée sur la région Asie-Pacifique - Le bénéfice avant impôt pour 2022 s'élève à 62,5 millions USD, contre une perte de 4,3 millions USD un an plus tôt. Le chiffre d'affaires est en hausse de 24 %, passant de 340,2 millions USD à 421,6 millions USD. L'entreprise prévoit de recommander un dividende final pour 2022 lors de la publication de ses résultats audités à la fin du mois de mai. Le dividende intérimaire pour 2022 s'élève à 0,65 cents US par action. Paul Blakeley, directeur général, déclare : "2023 devrait être une année prometteuse pour Jadestone avec le projet Akatara dans le Lemang PSC dans les délais et le budget, un programme passionnant de quatre puits à East Belumut, la clôture de Sinphuhorm et le potentiel d'ajouter au portefeuille par d'autres acquisitions [...] L'année a été difficile, des leçons ont été tirées et mises en œuvre, mais nous regardons vers l'avenir avec une confiance renouvelée."

Tern PLC - investisseur londonien spécialisé dans les technologies de l'internet des objets - déclare que la société InVMA Ltd, qui opère sous le nom de Konetkio, a réalisé une levée de fonds de 300 000 livres sterling. Tern a investi 100 000 GBP dans la levée de fonds de Konetkio, tout en convertissant 500 000 GBP de notes de prêt convertibles dans Konetkio. Le reste de la levée de fonds, soit 200 000 GBP, a été fourni par les autres investisseurs institutionnels de Konetkio. Al Sisto, directeur général de Tern, déclare : "Le contexte macroéconomique reste difficile, avec une inflation et des taux d'intérêt élevés qui pèsent lourdement sur l'écosystème technologique. Notre soutien direct et concret à Konektio donne des résultats et l'entreprise continue de progresser [...] Le groupe d'investisseurs souhaite vivement que ces progrès se poursuivent et espère que l'entreprise sera en mesure de s'autofinancer".

GCP Asset Backed Income Fund Ltd - Investisseur britannique en prêts adossés à des actifs - La valeur nette d'inventaire par action au 31 mars est de 95,13 pence, en hausse de 0,2 % sur trois mois par rapport à 94,90 pence après le paiement des dividendes. La performance positive de la valeur nette d'inventaire pour la période est due à une augmentation du rendement annualisé moyen pondéré du portefeuille d'investissement, qui est passé de 8,0 % au 31 décembre 2022 à 8,4 % au 31 mars 2023, ainsi qu'à la poursuite du programme de rachat d'actions. Dit que cette augmentation attendue du rendement du portefeuille provient de prêts à rendement plus élevé originés au quatrième trimestre 2022 et de la mécanique de protection des taux dans le portefeuille de prêts existant. Déclare un dividende pour le quatrième trimestre 2022 de 1,58125p par action, en ligne avec son objectif de dividende total pour 2022 de 6,325p. Déclare : "Alors que le travail se poursuit pour résoudre cinq prêts à problèmes qui représentent 4,4% de la juste valeur du portefeuille d'investissement, le gestionnaire d'investissement continue de voir des opportunités d'investissement positives aux taux en vigueur dans des secteurs attrayants, y compris des investissements supplémentaires dans les pépinières, l'investissement immobilier et l'infrastructure énergétique."

Kropz PLC - Producteur et développeur de phosphate axé sur l'Afrique du Sud - Annonce de nouvelles ventes de 43 886 tonnes de concentré de phosphate de Kropz Elandsfontein (Pty) Ltd en avril. Effectue un troisième tirage d'environ 30 millions de ZAR sur un prêt-relais de 285 millions de ZAR contracté à la mi-mars.

UK Oil & Gas PLC - Société d'exploration et de production de pétrole et de gaz axée sur le Royaume-Uni - Achève le test d'écouvillonnage de 107 mètres sur la cible secondaire de Pinarova-1, les calcaires supérieurs de Hoya, et l'appareil de forage se prépare maintenant à forer un trou de 8,5 pouces dans l'objectif primaire sous-jacent de Hoya. Les premiers prélèvements effectués sur le gisement Pinarova-1 ne sont pas concluants, ne confirmant ni ne réfutant totalement le fait que les indices de pétrole observés à partir de 358 mètres de profondeur représentent une zone productive de pétrole ", indique la société. Le sommet de la cible primaire coïncide avec le point le plus haut et le plus fort d'une série d'anomalies d'amplitude sismique observées au cœur de la structure géologique de Pinarova. Le forage devrait reprendre mercredi.

