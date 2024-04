Tern Plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. La société se spécialise dans les entreprises privées de logiciels, principalement dans le domaine de l'Internet des objets (IoT). Elle soutient principalement des entreprises de logiciels qui développent des solutions commerciales de sécurité, d'activation et d'analyse de l'IdO pour les secteurs de la santé et de l'industrie. Son réseau d'entreprises comprend Device Authority Limited, Wyld Networks AB (Wyld Networks), InVMA Limited (sous le nom de Konektio), FVRVS Limited (sous le nom de FundamentalVR), Talking Medicines Limited (Talking Medicines), DiffusionData Limited et Sure Valley Ventures UK Software Technology Fund (SVV). Device Authority Limited est impliquée dans la gestion de l'identité et de l'accès (IAM) pour l'IoT et la blockchain. FundamentalVR fournit des simulateurs de vol haptiques de réalité virtuelle (VR) pour la chirurgie. Wyld Networks développe et vend des solutions technologiques sans fil qui permettent une connectivité partout dans le monde. Talking Medicines est une entreprise de technologie de données.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds