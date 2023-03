Baisse des contrats à terme après la Fed ; attente de la BoE

(Alliance News) - Les marchés boursiers européens devraient ouvrir en baisse jeudi dans le sillage de la décision de la Réserve fédérale d'augmenter les taux d'intérêt américains de 25 points de base, tandis que les bureaux de négociation attendent l'annonce de la Banque d'Angleterre.

La Fed a relevé ses taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage mercredi, résistant à la tentation de suspendre les augmentations face aux turbulences du secteur bancaire. La hausse des taux de la banque centrale fait passer la fourchette du taux des fonds fédéraux de 4,75 % à 5,00 %. Le vote du Comité fédéral de l'open market a été unanime. Il s'agissait d'un résultat largement attendu, bien que les développements tumultueux dans le secteur bancaire mondial aient fait que la Fed aurait pu être tentée de décider de ne pas procéder à une hausse.

Dans sa déclaration, la Fed a indiqué qu'un "nouveau resserrement de la politique monétaire pourrait être approprié". Le marché a interprété cette déclaration comme étant plus accommodante que les orientations précédentes de la Fed, qui indiquaient que "le comité anticipe que des augmentations continues de la fourchette cible seront appropriées".

Lors d'une conférence de presse tenue peu après, le président de la Fed, Jerome Powell, s'est ensuite efforcé d'apaiser les craintes du secteur bancaire.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé en baisse de 0,1 % 26 523,33.

Parmi les plus petites cotations hier soir, le Mid-Cap a clôturé 1,0% dans le rouge à 42 814,28, le Small-Cap a terminé fractionnellement dans le vert tandis que l'Italie Growth a clôturé 0,3% dans le vert à 9 293,74.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a perdu 14,60 points, le CAC 40 de Paris a été juste en dessous du pair, et le DAX 40 de Francfort a perdu 33,50 points.

Sur le Mib, mercredi soir, Leonardo - qui a clôturé dans le vert avec une hausse de 1,7 % - a annoncé que le projet Axis of Force pour les transports publics locaux de la ville de Gênes avait commencé. Le contrat d'appel d'offres intégré de 177 millions d'euros a été signé entre la ville et le RTI (Raggruppamento Temporaneo d'Impresa) formé par ICM, Leonardo et Colas Rail.

Seul le groupe Iveco a fait mieux, avec une hausse de 4,0 %.

Le conseil d'administration de Terna - dans le rouge de 0,6% - a examiné et approuvé mercredi les résultats au 31 décembre 2022, qui ont été clôturés avec un bénéfice net de 857,0 millions d'euros, en hausse de 67,6 millions d'euros par rapport à 789,4 millions d'euros en 2021. Le conseil d'administration a proposé un dividende de 0,31 EUR, contre 0,29 EUR l'année précédente. Le chiffre d'affaires de 2,96 milliards d'euros en 2022 est supérieur de 359,7 millions d'euros à celui de 2021.

Eni - en hausse de 0,1 pour cent - a annoncé mardi que son directeur financier, Francesco Gattei, avait acheté 6 000 actions ordinaires de la société. Les actions ont été acquises à un prix moyen de 12,6087 euros par action, pour une valeur totale de 75 652,20 euros.

Hera a clôturé dans le vert de 0,7 pour cent après avoir annoncé mardi qu'elle avait clôturé l'année 2022 avec un bénéfice net en hausse de 4,3 pour cent en glissement annuel à 372,3 millions d'euros, contre 356,9 millions d'euros en 2021.

Les revenus du groupe Hera ont augmenté à 20,08 milliards d'euros, en forte hausse par rapport aux 10,56 milliards d'euros en 2021.

FinecoBank a clôturé dans le vert de 0,8%, tandis que les autres valeurs bancaires étaient en bas de la liste : Banco BPM a chuté de 2,7%, Banca Mediolanum a perdu 1,9%, Banca Generali a clôturé dans le rouge de 1,7%, UniCredit a glissé de 1,3% et Intesa Sanpaolo a perdu 0,5% tandis que Mediobanca a chuté de 0,7%.

Du côté des valeurs moyennes, Anima Holding - dans le rouge de 1,3% - a annoncé mercredi que son conseil d'administration avait décidé de nommer Franco Corsico au poste de vice-président et Alessandro Melzi d'Eril au poste d'administrateur délégué pour la période de trois ans allant de 2023 à 2025.

Parmi les quelques valeurs haussières, GVS a clôturé en hausse de 14%, suivie par MARR, qui a progressé de 4,9%.

A la baisse, Sanlorenzo (-6,0%) et Credito Emiliano (-3,0%), ainsi que les autres banquiers : BFF Bank (-2,8%) et Banca Popolare di Sondrio (-2,6%).

Du côté des petites capitalisations, Restart - dans le rouge de 1,8% - a déclaré avoir approuvé mardi ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, après avoir enregistré des revenus totaux de 1,1 million d'euros, contre 100 000 euros au cours de la même période l'année dernière. L'Ebitda a été négatif de 600 000 euros, une amélioration par rapport au montant négatif de 1,7 million d'euros pour la même période en 2021.

Le conseil d'administration de B&C Speakers - qui a clôturé en baisse de 0,7 pour cent - a approuvé le projet d'états financiers pour l'exercice 2022 mardi et a déclaré un bénéfice total de 12,3 millions d'euros, en hausse de 139 pour cent par rapport à 5,1 millions d'euros en 2021.

Sabaf a progressé de 1,0 % après avoir annoncé mardi un bénéfice net de 15,2 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, contre un bénéfice de 23,9 millions d'euros, en baisse de 38 % d'une année sur l'autre. Le chiffre d'affaires pour la période s'est élevé à 253,1 millions d'euros, en baisse de 3,9 % par rapport aux 263,3 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Parmi les PME, Destination Italia a volé de 32% après avoir annoncé mercredi que la valeur brute des voyages (VBV) consolidée au 31 décembre 2022 - représentant la valeur totale des services touristiques vendus aux clients - était de 27,6 millions d'euros, en hausse de 268% par rapport à 7,5 millions d'euros à la même période de 2021.

Renergetica - en hausse de 1,6% - a indiqué que son conseil d'administration avait proposé à sa filiale Zaon d'augmenter son capital pour permettre à Exacto et Flame de rejoindre la société. Plus précisément, l'augmentation de capital s'élèvera à un montant nominal de 100 000 EUR, avec une prime d'émission de 2,9 millions EUR, pour un apport total de 3 millions EUR, qui sera souscrit en partie par Renergetica elle-même pour 2 000 EUR et, à parts égales, par Exacto et Flame, toutes deux pour une part nominale de 49 000 EUR.

EdiliziAcrobatica a clôturé dans le vert de 19% après avoir annoncé mercredi qu'elle avait conclu l'acquisition d'une participation de 51% dans Enigma Capital Investments. Enigma est une société holding de droit émirati basée à Dubaï, à la tête d'un groupe actif au Moyen-Orient dans la construction, l'accès par corde, les services de nettoyage de bâtiments résidentiels et commerciaux, et certains services de gestion des installations.

Digitouch - dans le vert de 2,2% - a conclu mardi l'acquisition de 60% de MobileSoft, une société qui conçoit et met en œuvre des solutions informatiques de pointe dans le secteur Mobile & Fintech, active sur le marché italien depuis 2004, qui dispose d'un important portefeuille de clients opérant dans les secteurs de la finance, de l'automobile, des services publics et de l'administration publique.

À New York, durant la nuit européenne, le Dow a chuté de 1,6 %, tout comme le Nasdaq, tandis que le S&P 500 a reculé de 1,7 %.

Parmi les marchés asiatiques, le Nikkei a baissé de 0,2 %, le Shanghai Composite a progressé de 0,6 %, tandis que le Hang Seng a augmenté de 1,9 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0918 USD contre 1,0799 USD à la clôture mercredi. La livre, quant à elle, valait 1,2331 USD contre 1,2239 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 76,30 USD contre 76,22 USD mercredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 979,87 USD l'once contre 1 949,14 USD l'once à la clôture d'hier.

Sur le calendrier économique de jeudi, à 0930 CET, la Banque nationale suisse annoncera sa décision sur les taux d'intérêt tandis qu'à 1100 CET, un sommet des dirigeants de l'UE est prévu.

À 1300 CET, la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt sera annoncée.

Dans l'après-midi, les demandes initiales d'allocations de chômage arriveront des États-Unis à 1330 CET et les ventes de logements neufs à 1500 CET.

À 1600 CET, l'indice de confiance des consommateurs européens sera publié, tandis qu'à 2300 CET, l'indice PMI de l'industrie manufacturière et des services australiens est attendu.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats de doValue, Iren, Pirelli & Co, Unipol et UnipolSai sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

