Bourses dans le vert ; décision de l'OPEP + indice sur les marchés

(Alliance News) - Lundi, contrairement aux prévisions, les principales bourses européennes ont ouvert une matinée mouvementée sur le plan macroéconomique avec des PMI manufacturiers des principaux pays et de la zone euro en territoire positif.

Ainsi, le FTSE Mib était dans le vert de 0,4 % à 27 224,18, le Mid-Cap était en hausse de 0,1 % à 43 739,67, le Small-Cap cédait 0,2 % à 29 940,66 et l'Italie Growth gagnait 0,4 % à 9 420,84.

En Europe, le CAC 40 de Paris est dans le vert de 0,2 pour cent, le FTSE 100 de Londres est en hausse de 0,6 pour cent et le DAX 40 de Francfort est en baisse de 0,1 pour cent.

La décision de l'Arabie saoudite de mener l'OPEP+ vers une réduction coordonnée de la production par les principales puissances pétrolières, malgré la pression exercée par les États-Unis pour pomper davantage de brut, en disant qu'elle visait la stabilité du marché, a été ressentie.

"La réalité est qu'il est peu probable que l'inflation diminue de sitôt, à moins d'un effondrement économique, et avec l'annonce inattendue de l'OPEP+ au cours du week-end de réduire la production de 1,1 million de barils par jour à partir du mois prochain, l'économie a été stimulée par la récente baisse des prix du pétrole, le coup de pouce économique apporté par la récente baisse des prix de l'énergie pourrait commencer à s'estomper si la flambée des prix du pétrole de ce matin s'accélère et commence à se diriger vers les 100 dollars le baril", a commenté Michael Hewson, analyste en chef du marché chez CMC Markets.

"À un stade aussi fragile du récent regain d'optimisme, il est difficile d'imaginer une stratégie plus risquée, même si les prix ont atteint leurs niveaux les plus bas depuis 15 mois dans le sillage de la crise bancaire du mois dernier. Il semble maintenant que l'OPEP+ préférerait des prix proches de 90 dollars le baril plutôt que de 80 dollars, ce qui pourrait leur convenir, mais pourrait rendre les pressions inflationnistes beaucoup plus difficiles à contenir pour tous les autres. Les rendements obligataires ont augmenté en raison de l'action de l'OPEP+ en fin de semaine", explique-t-il.

"Par conséquent, les taux d'intérêt pourraient rester élevés plus longtemps, surtout si les marchés du travail continuent à montrer peu de signes de tension. Les taux de chômage restent à leur plus bas niveau depuis plusieurs décennies, les taux d'inoccupation sont corrects et la croissance des salaires ne montre aucun signe de ralentissement".

Par conséquent, sur la liste principale de Piazza Affari, les compagnies pétrolières ont pris la première place, Saipem faisant mieux que tout le monde, dans le vert de 4,9 %, suivi par Tenaris dans le vert de 4,1 %, tandis qu'Eni, dans le vert de 3,5 %, a clôturé le podium.

UniCredit fait également bonne figure, en hausse de 1,9%, qui, en application de la résolution du 31 mars 2023, a défini les modalités d'exécution de la première tranche du programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 3,34 milliards d'euros, que la société a l'intention d'exécuter en deux tranches, dont la première de 2,34 milliards d'euros.

Terna augmente de 0,1%. La société a annoncé jeudi qu'elle avait signé des contrats avec la Banque européenne d'investissement pour les deuxième et troisième tranches du financement de 1,9 milliard d'EUR pour la liaison tyrrhénienne, la liaison électrique sous-marine qui reliera la péninsule italienne à la Sicile et cette dernière à la Sardaigne.

A l'autre bout de la liste, Iveco Group est en baisse de 2,3% et occupe la dernière place, devant Interpump qui est en baisse de 1,8%.

Du côté des valeurs moyennes, Buzzi Unicem a augmenté de 0,9 %. Mercredi, le conseil d'administration s'est réuni pour approuver les états financiers statutaires et consolidés pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, dans lesquels la société a déclaré un bénéfice de 458,8 millions d'euros, en baisse par rapport à 542,3 millions d'euros en 2021. Le conseil d'administration a également approuvé une proposition de dividende de 0,45 EUR par action, à compter du 24 mai 2023, avec une date de détachement du dividende du 22 mai 2023 et une date d'enregistrement du 23 mai 2023.

Le conseil d'administration de Technogym - dans le rouge de 0,2 pour cent - a examiné et approuvé mercredi le rapport financier annuel consolidé qui a clôturé avec un bénéfice ajusté de 66,1 millions d'euros, en hausse de 14,9 millions d'euros par rapport à 51,2 millions d'euros en 2021. Le conseil d'administration a également proposé la distribution d'un dividende de 0,25 EUR par action pour un total de 50 millions d'EUR. L'année précédente, le dividende était de 0,16 EUR par action.

Du côté des Small-Cap, Bialetti Industrie - qui n'est pas encore affecté par la négociation - a approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, qui se soldent par une perte de 4,0 millions d'euros, contre un résultat positif de 5,8 millions d'euros en 2021, "impacté par les effets positifs résultant de l'effectivité de l'accord de restructuration", a précisé la société.

ePrice abandonne 0,9 pour cent. Mardi, le conseil d'administration a examiné et approuvé les états financiers de 2022, faisant état d'un bénéfice net de 11,9 millions d'euros, une amélioration par rapport à une perte de 20,2 millions d'euros en 2021. Ce résultat résulte des activités abandonnées ou des actifs détenus en vue de la vente, attribuables à la déconsolidation des filiales, pour un montant d'environ 13,0 millions d'euros, contre un montant négatif de 13,7 millions d'euros en 2021 retraité sur la base des normes IFRS.

Le conseil d'administration de SS Lazio - dans le vert à hauteur de 3,8% - a approuvé le rapport financier semestriel consolidé au 31 décembre 2022. La société a clôturé avec une perte de 21,5 millions d'euros, contre un bénéfice de 4,6 millions d'euros l'année précédente à la même période.

Parmi les PME, Datrix a chuté de 6,2 % après l'approbation vendredi de ses résultats consolidés pour 2022, qui comprennent une perte nette de 2,7 millions d'euros, aggravée par rapport à une perte de 2,4 millions d'euros en 2021.

Le chiffre d'affaires pour 2022 s'est élevé à 16,8 millions d'euros, en hausse de 46 % par rapport à l'année précédente, où il s'élevait à 11,5 millions d'euros.

Caribbean Company a cédé 2,0 %. La société a déclaré avoir terminé l'année 2022 avec un bénéfice net ajusté de 3,5 millions d'euros, en hausse de 32 % par rapport aux 2,6 millions d'euros enregistrés au 31 décembre 2021.

Les revenus se sont élevés à 56,1 millions d'euros, en hausse d'environ 31% par rapport à 43,0 millions d'euros en 2021.

SG Company Benefit Company - en baisse de 4,6 % - a approuvé ses comptes annuels pour 2022, qui se sont clôturés par un bénéfice consolidé pour l'année de 219 000 EUR, contre une perte consolidée pour l'année de 120 000 EUR au 31 décembre 2021.

Le chiffre d'affaires s'élève à 16,9 millions d'euros, en hausse de 47% par rapport aux 11,4 millions d'euros de l'exercice 2021.

Neosperience - dans le rouge de 1,9% - a déclaré un bénéfice net du groupe de 675 000 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, en hausse de 13% par rapport à 597 000 euros en 2021.

Le chiffre d'affaires pour la période s'est élevé à 21,0 millions d'euros, contre 18,2 millions d'euros, en hausse de 16%.

Expert.ai a augmenté de 1,0 % après avoir approuvé jeudi les résultats financiers consolidés pour 2022, faisant état d'une perte de 23,8 millions d'euros, une détérioration par rapport à la perte de 15,7 millions d'euros déclarée au 31 décembre 2021.

La valeur de la production s'est élevée à 40,5 millions d'euros, contre 39,6 millions d'euros pour l'exercice 2021. Les recettes totales se sont élevées à 31,7 millions d'EUR, contre 31,1 millions d'EUR.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le vert de 0,6 pour cent à 28 199,37 et le Hang Seng était en baisse de 0,2 pour cent à 20 361,94, Shanghai étant fermé pour les vacances de Ching Ming.

À New York vendredi, le Dow Jones a clôturé dans le vert de 1,3 % à 33 274,15, le S&P a gagné 4,4 % à 4 109,31, tandis que le Nasdaq était en hausse de 1,7 % à 12 221,91.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0833 USD contre 1,0869 USD à la clôture de vendredi. En revanche, la livre valait 1,2319 USD contre 1,2374 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 84,19 dollars contre 79,53 dollars vendredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 976,20 USD l'once contre 1 979,15 USD l'once à la clôture de vendredi.

Sur le calendrier économique de lundi, avec la bourse de Shanghai fermée, à 0945 CET l'indice PMI des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière italienne sera publié, suivi à cinq minutes d'intervalle par les PMI français, allemand et de la zone euro.

Dans l'après-midi, à 1600 CET, l'indice PMI du Canada sera également publié, tandis que l'indice ISM des États-Unis sera publié.

Sur la Piazza Affari, les résultats de Monrif sont attendus.

