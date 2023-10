(Alliance News) - Terna Spa a annoncé lundi que Danilo Del Gaizo était le nouveau directeur des affaires générales du groupe.

Né à Naples en 1958, M. Del Gaizo a travaillé à l'Avvocatura Generale dello Stato (bureau du procureur général), où il a acquis une vaste expérience en matière de droit constitutionnel, européen et international, de droit administratif, de droit de la concurrence et de droit des marchés publics, en dernier lieu en tant que procureur général adjoint de l'État.

Au cours de sa carrière, M. Del Gaizo a également occupé de nombreux postes institutionnels, notamment celui de chef du bureau législatif du ministre des affaires étrangères et du ministre des réformes et des innovations dans l'administration publique, de chef de cabinet adjoint du ministre du développement économique et de chef de cabinet du président de la région de Campanie.

Ancien lauréat d'un concours de chercheur universitaire et auteur de publications scientifiques sur le droit procédural, administratif et communautaire, M. Del Gaizo a également exercé des activités académiques à l'université de Naples "Federico II" et à l'université "Unitelma Sapienza" de Rome.

Sur la base des informations dont dispose la société, Del Gaizo ne détient à ce jour aucune action de Terna.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

