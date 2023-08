(Alliance News) - Terna Spa et Steg, la compagnie tunisienne d'électricité et de gaz, ont signé l'accord de subvention avec la Commission européenne qui donne le coup d'envoi du financement de 307 millions d'euros pour l'interconnexion électrique entre l'Italie et la Tunisie, le pont énergétique invisible connu sous le nom d'" Elmed " qui reliera l'Europe et l'Afrique du Nord.

Un investissement total d'environ 850 millions d'euros est prévu pour le projet, dont le processus d'autorisation a été lancé par le ministère de l'environnement et de la sécurité énergétique à la fin de l'année 2022. Sur cette somme, 307 millions d'euros ont été alloués par la Commission européenne par l'intermédiaire du Connecting Europe Facility, le fonds de l'UE destiné au développement de projets clés visant à moderniser l'infrastructure énergétique de l'UE. Pour la première fois, les fonds du CEF ont été alloués à un projet d'infrastructure entre un État membre et un État tiers, selon un communiqué de la société.

"La signature de l'accord de subvention marque une nouvelle étape vers la réalisation d'un projet stratégique pour le système électrique des deux pays et de l'ensemble de l'Europe", a déclaré Giuseppina Di Foggia, PDG de Terna. "Elmed permettra le développement des énergies renouvelables et, en même temps, des bénéfices économiques et industriels, en attirant des investissements et en créant de nouveaux emplois.

L'interconnexion Italie-Tunisie contribuera à l'intégration des marchés de l'électricité, à la sécurité de l'approvisionnement énergétique grâce à la diversification des sources et, surtout, à l'augmentation de la production d'énergie à partir de sources renouvelables en Europe et en Afrique.

Une fois en service, la liaison favorisera la réduction des émissions ayant une incidence sur le climat, ce qui permettra d'atteindre les objectifs nationaux et internationaux en matière d'énergie et de climat fixés par le plan national intégré pour l'énergie et le climat et le Green New Deal.

Par ailleurs, Terna rappelle que la Banque mondiale a récemment alloué à la Tunisie un financement de 268,4 millions de dollars, en partie dédié à la construction de la station de conversion, incluse dans le périmètre financé par le CEF, et en partie dédié aux renforcements du réseau interne fonctionnels à l'exploitation de l'interconnexion.

La ligne électrique relie la station électrique de Partanna, dans la province de Trapani, à celle de Mlaabi, dans la péninsule tunisienne de Capo Bon, sur une longueur totale d'environ 220 km, avec une puissance de 600 MW et une profondeur maximale d'environ 800 mètres, en longeant le détroit de Sicile. La procédure d'appel d'offres a débuté en mai dernier.

Le cours de l'action de Terna est en hausse de 0,9 %, à 7,28 euros par action.

