(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens ont ouvert en hausse lundi, après que les données PCE de vendredi ont renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale est très proche d'annoncer sa première baisse de taux en septembre.

"L'indice des prix à la consommation a été légèrement plus élevé que prévu, s'établissant à 2,6 % au lieu de 2,5 %, mais les autres données étaient conformes ou inférieures aux attentes. Les revenus et dépenses personnels, par exemple, ont montré un ralentissement et l'indice PCE corrigé de l'inflation a chuté à 0,2 % sur une base mensuelle. Dans l'ensemble, les données ont été interprétées comme un feu vert pour la Fed, qui a confirmé que le mois de septembre est un bon moment pour commencer à réduire les taux", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

"La Fed, poursuit l'analyste, commencera sa réunion de deux jours demain et annoncera sa décision mercredi. Si tout se passe comme prévu, un signal fort en faveur d'une réduction en septembre ne devrait pas faire une grande différence, étant donné qu'elle est déjà prise en compte. Le risque est de rencontrer un Powell quelque peu prudent, auquel cas nous pourrions assister à une correction des paris dovish de la Fed. Les données sur l'emploi aux États-Unis seront également suivies de près cette semaine. Les données NFP de vendredi devraient montrer que les États-Unis ont créé environ 177 000 nouveaux emplois non agricoles en juillet, pour une croissance régulière des salaires d'environ 0,3 % et un taux de chômage stable proche de 4,1 %", a conclu M. Ozkardeskaya.

Ainsi, le FTSE Mib a ouvert en hausse de 0,6 pour cent à 34 020,42, le Mid-Cap était dans le vert de 0,4 pour cent à 47 865,16, le Small-Cap était en hausse de 0,3 pour cent à 29 218,480, et l'Italie Growth a progressé de 0,1 pour cent à 8 003,66.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a augmenté de 0,4 %, le CAC 40 de Paris a progressé de 0,4 % et le DAX 40 de Francfort a augmenté de 0,6 %.

Sur le Mib, STMicroelectronics est en tête des gains avec 1,8 %. Leonardo et Eni sont dans le vert avec 1,2 %, tandis que le groupe Iveco est en hausse de 1,1 %.

Terna a progressé de 0,2% après avoir annoncé vendredi qu'il avait clôturé le premier semestre de l'année avec un bénéfice de 544,8 millions d'euros, contre 411,4 millions d'euros au premier semestre 2023.

Les revenus se sont élevés à 1,75 milliard d'euros, en hausse de 18% par rapport à 1,49 milliard d'euros au cours des six premiers mois de 2023.

Tenaris, en hausse de 1,0%, a déclaré lundi qu'entre le 22 et le 26 juillet, il a acheté 827 733 actions à un prix moyen de 14,4272 euros pour un montant total de 11,9 millions d'euros.

Webuild a grimpé de 0,7 % après avoir annoncé lundi que sa filiale américaine, Lane, avait obtenu un contrat d'une valeur d'environ 208 millions de dollars pour des travaux de modernisation de la Naval Air Station Oceana, une base aérienne de l'US Navy en Virginie.

Snam - dans le vert de 0,7% - a annoncé jeudi qu'elle avait signé un accord contraignant pour acquérir 100% d'Edison Stoccaggio auprès d'Edison pour environ 560 millions d'euros.

Parmi la minorité baissière, DiaSorin est en queue de peloton avec une baisse de 1,4% tandis que Campari et Moncler sont dans le rouge de 1,1% et 0,9%.

Du côté des valeurs moyennes, Zignago Vetro a ouvert en hausse de 2,7% après avoir clôturé dans le rouge de 7,5%. La société a annoncé vendredi qu'elle avait clôturé le premier semestre de l'année avec un bénéfice net de 26,3 millions d'euros, contre 74,6 millions d'euros au 30 juin 2023, ce qui représente une baisse de 65%.

Les revenus pour la période se sont élevés à 329,0 millions d'euros, contre 384,8 millions d'euros, soit une baisse de 15 % par rapport au premier semestre 2023.

Il a été suivi par d'Amico et LU-VE, qui ont collecté respectivement 2,1 % et 1,3 %.

Iren a progressé de 0,6%. La société a annoncé vendredi que l'agence Fitch a confirmé la note de crédit à long terme d'Iren à 'BBB' et que la même note est également attribuée à la dette senior non garantie.

Dans le même temps, l'agence a annoncé qu'elle avait modifié les perspectives de la société de "positives" à "stables".

Sur le marché des petites capitalisations, CY4Gate ouvre à 6,20 euros par action. Vendredi, la société a annoncé qu'elle avait signé l'accord pour l'achat de 15,33% supplémentaires de DIATEAM.

DIATEAM est une société française spécialisée dans la conception, le développement et la mise en œuvre de systèmes avancés de test, de validation et de formation dans le domaine de la cybersécurité, pour des clients gouvernementaux et des entreprises, et CY4Gate détiendra 70,66% de son capital social.

Intermarine - en hausse de 0,3 % - et Leonardo - en hausse de 3,1 % - du groupe Immsi, sous la forme d'un groupement temporaire d'entreprises, ont signé un contrat avec Navarm - Direction des armements navals du Secrétariat général de la défense et de la Direction nationale des armements, pour la fourniture d'unités navales de recherche et de déminage et du soutien logistique intégré correspondant.

Le contrat prévoit 1,6 milliard d'euros pour la construction de cinq unités et environ 1 milliard d'euros d'options pour l'achèvement du programme.

Parmi les PME, Monnalisa n'est pas encore cotée en bourse. La société a déclaré avoir clôturé le premier semestre de l'année avec des revenus de 18,9 millions d'euros, en baisse de 13 % par rapport aux 21,9 millions d'euros enregistrés au cours de la même période l'année dernière.

Farmacosmo a chuté de 4,5% après avoir déclaré que le groupe a réalisé des revenus de 32,4 millions d'euros au cours du premier semestre de l'année, en baisse de près de 12% par rapport à la même période de l'année précédente. La baisse a été principalement causée par le canal B2B.

En Asie, le Nikkei a clôturé en hausse de 2,1 %, le Hang Seng a augmenté de 1,6 % et le Shanghai Composite a clôturé dans un vert fractionné.

À New York, le Dow Jones a clôturé dans le vert vendredi, en hausse de 1,6 % à 40 589,34, le Nasdaq a terminé en hausse de 1 % à 17 357,88, et le S&P 500 a augmenté de 1,1 % à 5 459,10.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0852 USD contre 1,0857 USD à la clôture des marchés boursiers européens vendredi, tandis que la livre valait 1,2856 USD contre 1,2860 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le Brent s'échange à 81,42 USD le baril contre 80,78 USD le baril à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 390,94 USD l'once contre 2 383,83 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier macroéconomique de lundi prévoit la publication de la balance commerciale italienne hors UE à 1000 CEST.

À 1030 CEST, le crédit à la consommation et la masse monétaire de la BoE sont attendus.

Sur la Piazza Affari, les résultats d'Iren, Piaggio, Poste Italiane et Lottomatica Group sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.