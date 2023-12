(Alliance News) - Même en novembre, la tendance positive de la consommation d'électricité s'est confirmée. Selon les données de Terna Spa, en effet, le mois dernier, la demande d'électricité en Italie s'est élevée à 25,3 milliards de kWh, soit une augmentation de 1,4 % par rapport à novembre 2022.

Cette évolution positive, qui n'a toutefois que partiellement compensé le chiffre négatif de 6,2 % de novembre 2021, a été réalisée avec le même nombre de jours ouvrables - 21 - et une température moyenne mensuelle sensiblement égale à celle de novembre 2022.

Par rapport à la même période de l'année dernière, l'indice IMCEI compilé par Terna, qui prend en compte la consommation industrielle d'environ 1 000 entreprises " énergivores ", affiche une variation négative de 1 %. Cette valeur est le résultat de tendances différentes dans les entreprises connectées aux réseaux électriques nationaux de haute et moyenne tension : contre une augmentation de 0,7 % dans les entreprises connectées à la HT, il y a eu une baisse de 9,1 % dans les entreprises connectées à la MT. Des variations positives ont été enregistrées dans les secteurs des moyens de transport, du papier, du ciment, de la chaux et du gypse, et de la sidérurgie ; des baisses ont été constatées dans les secteurs de la céramique et du verre, des métaux non ferreux, de l'alimentation, de la mécanique et de la chimie.

En termes conjoncturels, la valeur de la demande d'électricité, désaisonnalisée et corrigée des effets de calendrier et de température, a baissé de 0,8% par rapport à octobre. En revanche, la variation conjoncturelle de l'indice IMCEI a augmenté de 0,9%. L'alternance de variations cycliques positives et négatives a maintenu l'indice à un niveau stationnaire.

Au cours des 11 premiers mois, la demande cumulée d'électricité en Italie a diminué de 2,8% par rapport à la même période en 2022. L'indice IMCEI est également en baisse, avec une diminution de 4,3 % de janvier à novembre : après un premier semestre particulièrement négatif, des baisses plus faibles ont été enregistrées à partir de juillet.

Au niveau territorial, le changement de tendance en novembre a été positif partout : hausse de 1,4% dans le nord, de 0,9% dans le centre et de 1,9% dans le sud et les îles.

En novembre, 82,1% de la demande italienne d'électricité a été satisfaite par la production nationale et le reste par le solde de l'énergie échangée avec l'étranger. La production nationale nette s'est élevée à 21 milliards de kWh, stable par rapport à novembre 2022.

Selon les conclusions de Terna illustrées dans le rapport mensuel, en considérant toutes les sources renouvelables, au cours des 11 premiers mois, l'augmentation de la capacité en Italie s'est élevée à 4 938 MW, soit environ 2 269 MW de plus - de 85 % - qu'au cours de la même période de 2022.

En ce qui concerne la balance import-export, la variation tendancielle a également été positive de 7,9 % ce mois-ci en raison de l'effet combiné d'une diminution de 22 % des exportations et d'une augmentation de 5,7 % des importations.

