(Alliance News) - Terna Spa a annoncé mercredi que le ministère de l'Environnement et de la Sécurité énergétique a autorisé, par un décret daté du 10 mai Elmed, l'interconnexion électrique entre l'Italie et la Tunisie qui sera construite par Terna et la STEG, l'opérateur du réseau tunisien.

La ligne électrique, pour laquelle un investissement total d'environ 850 millions d'euros est prévu, aura une longueur totale d'environ 220 km, dont la majeure partie en câble sous-marin. La liaison à courant continu de 600 MW atteindra une profondeur maximale d'environ 800 mètres le long du détroit de Sicile.

L'autorisation de la nouvelle interconnexion entre l'Italie et la Tunisie, en plus d'être une étape importante dans le cadre des objectifs ambitieux de transition énergétique fixés dans le PNIEC, permettra au pays, en vertu de sa position géographique stratégique, de renforcer son rôle de "hub" électrique en Europe et dans la région méditerranéenne, devenant ainsi un acteur clé au niveau international", a déclaré le ministre Gilberto Pichetto Fratin.

En ce qui concerne la partie italienne des travaux autorisés par le Mase, le câble terrestre s'étendra sur 18 km depuis l'atterrage de Castelvetrano, dans la province de Trapani, jusqu'à la station de conversion qui sera construite à Partanna, également dans la province de Trapani, à proximité de la centrale électrique existante.

En Tunisie, la centrale sera construite à Mlaabi, sur la péninsule du Cap Bon.

Terna se négocie dans le vert de 1,7 % à 7,88 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

