Terna S.p.A. est spécialisé dans l'exploitation et la maintenance de la majorité du réseau d'électricité italien de haute et très haute tension. Le CA par activité se répartit comme suit : - exploitation du réseau d'électricité italien (85,8%) : détention, à fin 2022 d'un réseau de 68 105 km de lignes électriques, de 7 044 baies, de 901 sous-stations et de 768 transformateurs ; - prestations de services (14,2%) : prestations de maintenance des lignes haute tension et des réseaux de fibres optiques, prestations d'ingénierie auprès des centrales et des opérateurs de télécommunications, etc.