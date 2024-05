(Alliance News) - Terna Spa a déclaré mercredi avoir clôturé le premier trimestre avec un bénéfice net du groupe de 268,2 millions d'euros, contre 200,2 millions d'euros au 31 mars 2023, soit une hausse de 34%.

Le chiffre d'affaires de la période s'est élevé à 858,1 millions d'euros, en hausse de 20 % par rapport aux 712,5 millions d'euros du premier trimestre 2023.

L'Ebitda s'est élevé à 627,9 millions d'euros, contre 500,0 millions d'euros et en hausse de 26 % par rapport au 31 mars 2023.

La dette nette s'élève à 10,58 milliards d'euros, contre 10,49 milliards d'euros au 31 décembre 2023.

Le total des dépenses d'investissement effectuées par le groupe Terna au cours de la période s'élève à 482,7 millions d'euros, en forte hausse de 53 % par rapport aux 314,9 millions d'euros de la même période de 2023.

Au cours de l'année 2024, l'entreprise s'attend à une croissance économique mondiale modérée et à la poursuite des tensions commerciales entre les principales économies mondiales, avec le risque d'introduction de nouvelles mesures protectionnistes. En outre, les tensions géopolitiques pourraient persister, voire s'intensifier, avec des impacts négatifs sur la stabilité politique et économique. Dans un tel scénario, le groupe Terna se concentrera sur la mise en œuvre de ce qui est envisagé dans le plan d'affaires 2024-2028, comme l'a expliqué l'entreprise dans une note.

Enfin, d'ici 2024, Terna devrait réaliser un chiffre d'affaires de 3,55 milliards d'euros, un Ebitda de 2,42 milliards d'euros et un BPA de 0,49 euro. En ce qui concerne le plan d'investissement, le groupe a un objectif d'environ 2,6 milliards d'euros pour 2024. Ces objectifs seront poursuivis tout en maintenant l'engagement de maximiser la génération de trésorerie nécessaire pour assurer une structure financière saine et équilibrée, a annoncé la société dans une note.

"Les résultats du premier trimestre montrent que la croissance record des investissements s'est accompagnée d'une performance robuste de tous les indicateurs économiques. Les résultats du trimestre démontrent une fois de plus l'excellence de nos collaborateurs dans la création de valeur pour Terna et ses parties prenantes, renforçant ainsi le rôle stratégique du groupe au service du pays ", a commenté Giuseppina Di Foggia, PDG et directrice générale de Terna.

"Les chiffres confirment que nous sommes sur la bonne voie dans l'exécution du nouveau plan d'entreprise 2024-2028 qui nous verra réaliser les investissements les plus élevés de l'histoire de Terna, pour un montant de 16,5 milliards d'euros. Notre engagement fort, combiné à la vision plus large que nous nous sommes donnée avec le nouveau plan, nous permettra de soutenir et de promouvoir une transition énergétique et numérique qui soit également un processus équitable, inclusif et attentif aux impacts possibles sur toutes les personnes avec lesquelles nous travaillons : travailleurs, communautés locales et fournisseurs".

Terna se négocie dans le vert de 2,4 % à 7,71 euros par action.

