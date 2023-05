Terna confirme ses objectifs après un premier trimestre solide

(Alliance News) - Terna Spa a annoncé vendredi que le bénéfice net du premier trimestre a augmenté de 4,4 % en glissement annuel pour atteindre 200,2 millions d'euros, contre 191,8 millions d'euros à la même période de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à 712,5 millions d'euros, soit une hausse de 11 % par rapport aux 644,4 millions d'euros enregistrés au cours de la même période en 2022. Cette évolution s'explique principalement par la croissance du chiffre d'affaires des activités régulées, due à l'augmentation de la base d'actifs régulés et aux effets des mécanismes d'incitation basés sur la production, ainsi que par la contribution plus élevée des activités non régulées.

L'Ebitda a augmenté de 8,4 %, passant de 461,3 millions d'euros à 500,0 millions d'euros, tandis que le bénéfice d'exploitation a progressé de 6,7 %, passant de 293,7 millions d'euros l'année précédente à 313,4 millions d'euros. Le bénéfice avant impôts s'est élevé à 281,3 millions d'euros, en hausse de 12 millions d'euros par rapport à la période correspondante de 2022, soit 4,5 %.

Le total des investissements réalisés par le groupe Terna au cours de la période s'est élevé à 314,9 millions d'euros, en hausse de 7,4 % par rapport aux 293,3 millions d'euros de la période correspondante de 2022. Parmi les principaux projets de la période, la société signale la poursuite des activités préparatoires au démarrage des travaux de la branche Est et des activités d'autorisation de la branche Ouest de la liaison tyrrhénienne, les interventions visant à augmenter la capacité d'échange entre les différentes zones du marché de l'électricité en Sicile, la construction des liaisons Elba-Continent, Colunga-Calenzano entre l'Émilie-Romagne et la Toscane, les centrales électriques de Magenta et de Cerignola, et la poursuite du plan d'installation de compensateurs synchrones.

Le bilan consolidé fait apparaître des capitaux propres du groupe de 6,33 milliards d'euros contre 6,14 milliards d'euros au 31 décembre 2022. L'endettement net s'élève à 8,85 milliards d'euros contre 8,58 milliards d'euros fin 2022, soutenant la croissance des dépenses d'investissement sur la période.

" Les résultats du premier trimestre 2023, obtenus dans un environnement incontestablement difficile, démontrent la validité de la stratégie et des actions déployées au cours des trois dernières années. Grâce à l'augmentation continue des investissements au profit de la transition énergétique et de l'économie italienne, qui s'est poursuivie au cours des trois premiers mois de l'année, Terna a pu renforcer encore son rôle de directeur du système électrique italien ", a déclaré Stefano Donnarumma, PDG de Terna.

L'entreprise a confirmé ses prévisions pour 2023, année au cours de laquelle Terna devrait réaliser un chiffre d'affaires de 3,11 milliards d'euros, un EBITDA de 2,12 milliards d'euros et un bénéfice par action de 0,43 euro.

En ce qui concerne plus particulièrement le plan d'investissement, qui devrait s'élever à 10 milliards d'euros sur la période quinquennale 2021-2025, le groupe a un objectif pour 2023 d'environ 2,2 milliards d'euros. "Ces objectifs seront poursuivis tout en maintenant l'engagement de maximiser la génération de trésorerie nécessaire pour assurer une structure financière saine et équilibrée", a expliqué la société.

L'action Terna est en hausse de 0,2 % à 7,98 euros par action.

