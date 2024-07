(Alliance News) - Terna Spa a déclaré vendredi avoir clôturé le premier semestre de l'année avec un bénéfice de 544,8 millions d'euros, contre 411,4 millions d'euros au premier semestre 2023.

Les revenus se sont élevés à 1,75 milliard d'euros, en hausse de 18% par rapport à 1,49 milliard d'euros au cours des six premiers mois de 2023.

L'Ebitda a augmenté à 1,26 milliard d'euros, contre 1,02 milliard d'euros au cours de la même période de 2023.

L'Ebit s'est élevé à 836,1 millions d'EUR, contre 639,0 millions d'EUR au premier semestre de l'année précédente.

La dette nette s'est établie à 10,33 milliards d'EUR, contre 10,49 milliards d'EUR au 31 décembre 2023.

" Les résultats semestriels confirment l'engagement du groupe à atteindre ses objectifs économico-financiers et nous permettent de confirmer pleinement les prévisions pour 2024 ", a commenté Giuseppina Di Foggia, PDG et directrice générale de Terna.

"Nous poursuivons l'exécution du plan d'entreprise 2024-2028, présenté en mars dernier, et la réalisation de travaux stratégiques pour le pays, tant en termes de procédures d'autorisation qu'en termes d'approvisionnement. Sur le total des investissements prévus, plus de 80 % ont déjà été autorisés et environ 75 % sont couverts par des contrats d'approvisionnement déjà signés. Le programme d'investissement des prochains mois renforcera le rôle de Terna dans la garantie d'un système électrique de plus en plus sûr, efficace et adéquat pour gérer la capacité croissante injectée dans le réseau à partir de sources renouvelables, qui a augmenté d'environ 3,7 GW au cours des six premiers mois de 2024 ", a conclu M. Di Foggia.

Terna se négocie dans le rouge de 0,6 % à 7,68 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

