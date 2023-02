Terna connecte les installations renouvelables au réseau électrique

(Alliance News) - Terna Spa, la société qui gère le réseau national de transport d'électricité, a annoncé lundi qu'elle a créé, en coopération avec le ministère de l'Environnement et de la Sécurité énergétique, une plateforme numérique qui centralise les informations sur les demandes de raccordement à haute tension des installations de sources renouvelables en Italie.

"Unique en son genre, Econnextion, conçue par la société dirigée par Stefano Donnarumma, permet aux parties prenantes et aux opérateurs du secteur de l'électricité de consulter des informations sur la localisation géographique et le statut d'autorisation des nouvelles initiatives photovoltaïques et éoliennes, onshore et offshore, dans tout le pays", explique la société dans une note.

Les données du tableau de bord - https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/rete/econnextion -, mises à jour trimestriellement, sont ventilées par source et exprimées en termes de puissance, et peuvent être consultées par les utilisateurs sous forme de graphique et de tableau.

Plus précisément, la section "Demandes de raccordement" permet aux utilisateurs de consulter les demandes par type de source - photovoltaïque, éolien terrestre, éolien offshore - sous forme agrégée par nombre, puissance et répartition en pourcentage. Grâce à la carte interactive, il est possible de visualiser les détails au niveau régional, provincial ou municipal et, au moyen de filtres de recherche spéciaux, de sélectionner, par exemple, toutes les demandes actives dans une municipalité donnée, l'état de leur processus d'autorisation et, encore une fois, de comparer les initiatives de développement des installations renouvelables dans différentes provinces ou régions sur la base de la solution technique minimale générale élaborée par Terna.

La section "Target Fit for 55", quant à elle, présente les données les plus significatives sur les initiatives photovoltaïques et éoliennes - onshore et offshore - ventilées par zone de marché, en référence à l'objectif fixé par le paquet "Fit for 55" pour 2030, qui prévoit une réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

Afin d'atteindre les objectifs européens ambitieux de décarbonisation définis dans le programme "Fit for 55", il sera nécessaire, d'ici 2030, d'installer en Italie environ 70 GW de nouvelles capacités renouvelables, notamment éoliennes et photovoltaïques, afin de couvrir 65 % de la consommation d'électricité avec de l'énergie produite à partir de sources propres. Selon les données de Terna, à la fin du mois de janvier 2023, les demandes de raccordement au réseau à haute tension de nouvelles installations de production à partir de sources renouvelables ont atteint 340 GW de puissance cumulée, dont 37 % de sources solaires et 54 % d'énergie éolienne, une valeur égale à environ cinq fois les objectifs que l'Italie s'est fixés pour 2030.

Terna se négocie en hausse de 1,4 % à 7,28 euros par action.

