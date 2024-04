(Alliance News) - Terna Spa a annoncé mercredi soir qu'elle avait lancé avec succès une émission d'obligations non convertibles hybrides, subordonnées et perpétuelles, à taux fixe, libellées en euros, destinée aux investisseurs institutionnels, pour un montant nominal total de 850 millions d'euros.

à taux fixe, libellée en euros, destinée aux investisseurs institutionnels, pour un montant nominal total de 850 millions d'euros.

L'émission a été très bien accueillie par le marché avec une demande maximale de plus de 3 milliards d'euros, soit environ quatre fois l'offre, et se caractérise par une grande qualité et une large diversification géographique des investisseurs.

L'obligation, structurée en une seule tranche, est non convertible, subordonnée, verte, hybride et perpétuelle. L'obligation est non rachetable pendant 6 ans, le prix d'émission est fixé à 99,745 %, avec un écart de 214,2 points de base par rapport au Midswap.

L'émission versera un coupon annuel fixe de 4,750% qui sera payé jusqu'à la première date de réinitialisation (exclue) le 11 avril 2030 et aura un taux effectif de 4,800%.

A partir de cette date, si le remboursement anticipé n'a pas eu lieu, l'obligation hybride produira un intérêt annuel égal à l'Euro Mid Swap rate of

taux Euro Mid Swap de référence à cinq ans, augmenté d'une marge initiale de 214,2 points de base, augmenté d'une marge supplémentaire de 25 points de base à partir du 11 avril 2035 et d'une marge supplémentaire de 75 points de base à partir du 11 avril 2050.

"Il est également prévu que les agences attribuent une note Ba1/ BBB- (Moody's/S&P's) et que la part des capitaux propres soit de 50 % ", peut-on lire dans la note de l'entreprise.

Terna a clôturé la session de mercredi dans le vert de 0,7 pour cent à 7,72 euros par action.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.