(Alliance News) - Terna Spa a annoncé jeudi la signature d'un accord de coopération de cinq ans avec RSE - Ricerca sul Sistema Energetico, une société leader dans l'analyse et la recherche appliquée dans le secteur de l'énergie.

L'accord vise le développement et l'application de processus et de technologies dans le domaine de l'énergie et de l'environnement, en promouvant, dans ce contexte, des initiatives d'étude et des activités de développement et d'innovation.

Grâce au partenariat, Terna et RSE pourront ainsi coopérer, à travers des actions de planification, de programmation et de coordination, afin de créer un contexte favorable au développement de la recherche, des technologies et à la diffusion de projets d'innovation, de sécurité énergétique et de résilience du réseau, qui sont d'une importance fondamentale pour Terna, en tant que facilitateur de la transition énergétique, et pour RSE, dans son rôle de promoteur de l'innovation, de l'efficacité et de la circularité dans l'ensemble de la chaîne de l'énergie et de la durabilité.

En particulier, le partenariat envisage la signature d'un accord-cadre visant à initier une collaboration mutuelle sur des sujets tels que : la planification et la conception optimales du réseau, les méthodologies de gestion intelligente des actifs, l'observabilité, la contrôlabilité et la résilience du système électrique, le développement de nouvelles technologies pour la flexibilité du réseau, les scénarios de développement de la demande et la production à partir de sources renouvelables, la gestion des big data et la science des données, l'utilisation de la technologie de l'Internet des objets, la cybersécurité, l'intelligence artificielle et d'autres technologies habilitantes pour la transition énergétique nationale.

L'avancement des projets sera suivi par un comité de gestion composé de représentants de Terna et de RSE.

L'action de Terna est en hausse de 1,1 % à 7,45 euros par action.

