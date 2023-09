(Alliance News) - Selon les données de Terna Spa publiées jeudi, la demande d'électricité en Italie a totalisé 25,7 milliards de kWh en août, en baisse de 1,1% en glissement annuel par rapport à la même période en 2022.

Cette valeur a été atteinte avec le même nombre de jours ouvrables - 22 - et une température mensuelle moyenne légèrement inférieure à celle d'août 2022 de 0,6. En corrigeant ces effets, l'évolution change signifiant un plus 0,7 % par rapport à août 2022.

L'indice IMCEI compilé par Terna - qui examine la consommation industrielle d'environ 1 000 entreprises "énergivores" - montre un changement global nul par rapport au même mois de l'année dernière. En effet, si les secteurs des moyens de transport, des denrées alimentaires et de la sidérurgie ont connu des variations positives, les secteurs des métaux non ferreux, de la chimie, du papier et de la mécanique sont en baisse. Les secteurs du ciment, de la chaux et du gypse et de la céramique et du verre sont stables.

En termes conjoncturels, la valeur de la demande électrique, désaisonnalisée et corrigée de l'effet de température, est en hausse de 1% par rapport à juillet 2023. La variation conjoncturelle de l'indice IMCEI a été sensiblement stable, avec une augmentation de 0,2%.

Au cours des huit premiers mois, la demande cumulée d'électricité en Italie a diminué de 4,5 % par rapport à la même période en 2022, avec une baisse de 3,4 % en données corrigées. L'indice IMCEI a également connu une évolution négative, avec une baisse de 5,3 % de janvier à août.

Au niveau territorial, la variation tendancielle en août 2023 a été négative partout : moins 1,4% dans le Nord, moins 1,1% dans le Centre et moins 0,6% dans le Sud et les Îles.

En août, environ 87% de la demande d'électricité de l'Italie a été satisfaite par la production nationale et le reste par le solde de l'énergie échangée avec les pays étrangers.

Jeudi, Terna a perdu 1,5 % à 7,64 euros par action.

