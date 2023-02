Terna, la consommation d'énergie baisse en glissement annuel en janvier

(Alliance News) - Selon les données de Terna Spa, la société qui gère le réseau de transmission national, l'Italie a consommé un total de 26,2 milliards de kWh d'électricité, un chiffre en baisse de 4,6% par rapport à janvier 2022. Ces données ont été publiées lundi.

Dans le détail, le mois de janvier de cette année a compté un jour ouvrable de plus - 21 contre 20 - et une température moyenne mensuelle supérieure de 1,5°C à celle de janvier 2022. Le chiffre de la demande d'électricité, corrigé des variations saisonnières pour tenir compte des effets opposés du calendrier et de la température, est en baisse de 4,3 %.

Au niveau territorial, l'évolution tendancielle de janvier est partout négative : - 4,2 % dans le Nord, - 5,1 % dans le Centre et - 5,2 % dans le Sud et les Îles. En termes conjoncturels, la valeur désaisonnalisée de la demande d'électricité, corrigée des effets de calendrier et de température, est essentiellement stationnaire par rapport à décembre 2022, en hausse de 0,1%.

En janvier 2023, 82% de la demande italienne d'électricité a été satisfaite par la production intérieure et le reste par le solde de l'énergie échangée avec les pays étrangers. La production intérieure nette s'est élevée à 21,6 milliards de kWh, soit une baisse de 13,7 % par rapport à janvier 2022.

Les sources renouvelables ont couvert un total de 28% de la demande d'électricité, avec les variations suivantes : photovoltaïque en baisse de 14%, éolien en baisse de 11% comme l'hydraulique et la géothermie en baisse de 4,4%.

La production thermique a également baissé de 15 % par rapport à janvier 2022. La production des énergies renouvelables se répartit comme suit en janvier : 30,9% d'éolien, 28,2% d'hydraulique, 19,8% de biomasse, 14,9% de photovoltaïque et 6,2% de géothermie.

En ce qui concerne le solde import-export, la variation a été positive de 86% sous l'effet combiné d'une augmentation des importations d'environ 60% et d'une diminution des exportations de 45%. Plus précisément, Terna a enregistré des valeurs d'importation qui, pendant la majeure partie du mois de janvier, ont dépassé 9 GW à la frontière nord, un chiffre rendu possible également grâce à la mise en œuvre de mesures d'allègement du capital visant à optimiser la gestion du réseau de transmission national, au profit de la sécurité de l'ensemble du système électrique.

Terna s'est négociée dans le rouge de 0,3 % à 7,37 euros par action.

