Terna, la demande nationale d'énergie diminuera légèrement en 2022

(Alliance News) - En 2022, selon les données de Terna Spa présentées lundi, la société qui gère le réseau de transmission national, la demande d'électricité en Italie s'est élevée à 316,8 milliards de kWh, un chiffre en baisse de 1% par rapport à 2021.

Les sources d'énergie renouvelables ont couvert un total de 31,1 % de la demande, la production hydroélectrique en particulier affichant un net recul. L'indice IMCEI a également baissé : la consommation industrielle des entreprises dites " énergivores " a diminué de 5,4 % par rapport à 2021.

La légère contraction de la demande d'électricité enregistrée en 2022 est le résultat d'une année "à deux vitesses", avec des changements de tendance positifs dans la première partie de l'année et négatifs à partir du mois d'août, conséquence d'une série de facteurs concomitants : les mesures de maîtrise de la consommation d'électricité mises en œuvre par les citoyens et les entreprises sur instruction du gouvernement, les prix élevés qui ont caractérisé les marchés de l'énergie et les températures plutôt douces enregistrées au cours des mois d'automne et d'hiver.

Du côté de la production, la baisse de 38% de la production hydroélectrique, attribuable à la longue période de sécheresse, a été partiellement compensée par l'augmentation de 6,1% de la production thermoélectrique et, en particulier, par l'augmentation de la production au charbon suite aux actions mises en œuvre par le gouvernement pour faire face à la crise du gaz. Dans ce contexte, le solde extérieur est resté sensiblement inchangé par rapport à 2021, avec une forte variabilité en cours d'année due à la volatilité des prix sur les marchés de l'énergie.

La demande d'électricité de l'Italie a été satisfaite à 86% par la production nationale et le reste par le solde de l'énergie échangée avec les pays étrangers. La production intérieure nette de 276,4 milliards de kWh a diminué de 1,3 % par rapport à 2021 : les sources photovoltaïques ont augmenté de 12 % et les sources thermoélectriques de 6,1 % ; les sources hydroélectriques ont diminué de 38 %, l'énergie éolienne de 1,8 % et la géothermie de 1,6 %.

Les actions de Terna ont clôturé lundi en hausse de 0,4 % à 7,33 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

