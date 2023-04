Terna lance une émission obligataire de 750 millions d'euros

(Alliance News) - Terna Spa a annoncé vendredi qu'elle avait lancé avec succès une émission d'obligations à taux fixe en euros d'un montant de 750 millions d'euros, en une seule tranche.

L'émission, qui a été très bien accueillie par le marché avec une demande maximale égale à environ quatre fois l'offre, a été réalisée dans le cadre de son programme Euro Medium Term Notes, dont le montant total est de 9,00 milliards d'euros et qui a été noté " BBB+ " par Standard and Poor's et " (P)Baa2 " par Moody's.

L'obligation a une durée de six ans et arrive à échéance le 21 avril 2029. Elle versera un coupon annuel de 3,625 % et sera émise au prix de 99,3 %, avec un écart de 70 points de base par rapport au midswap. La date de règlement de l'émission est prévue pour le 21 avril.

La société prévoit d'utiliser le produit de l'émission pour répondre aux besoins de financement ordinaires du groupe et pour couvrir les exigences du plan d'entreprise.

L'opération a été soutenue par un syndicat de banques, au sein duquel BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CaixaBank, Goldman Sachs International, HSBC, IMI - Intesa Sanpaolo, JPMorgan, Mediobanca, Morgan Stanley, SMBC et UniCredit ont agi en qualité de teneurs de livres associés.

L'action de Terna a clôturé vendredi en baisse de 2,1 %, à 7,63 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.