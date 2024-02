(Alliance News) - La Banque européenne d'investissement et Terna Spa ont signé, en marge de la deuxième édition du Forum BEI à Luxembourg, le contrat relatif à la dernière tranche du prêt de 1,9 milliard d'EUR destiné à la liaison tyrrhénienne, la ligne électrique sous-marine qui reliera la péninsule italienne à la Sicile et cette dernière à la Sardaigne.

Le Forum a également été l'occasion d'une rencontre entre Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Giuseppina Di Foggia, PDG et directrice générale de Terna, afin de discuter de futures collaborations à l'appui de la transition énergétique et des objectifs de REPowerEU.

En reliant la Sicile à la Sardaigne et à la péninsule italienne au moyen d'un double câble sous-marin d'une longueur de 970 kilomètres et d'une capacité de 1 000 MW, la liaison Tyrrhénienne contribuera à favoriser le développement des sources d'énergie renouvelables, à améliorer la fiabilité du réseau et à promouvoir la sûreté de l'approvisionnement énergétique en Italie.

"Pour cette infrastructure cruciale pour la sécurité du système électrique italien, Terna prévoit un investissement total d'environ 3,7 milliards d'EUR, dont près de 50 % seront financés par la BEI, ce qui démontre le caractère stratégique du projet. La liaison tyrrhénienne sera pleinement opérationnelle en 2028 et 250 entreprises participeront à sa construction, ce qui aura des retombées importantes pour les territoires concernés ", peut-on lire dans la note publiée.

Le prêt en question, comme les précédentes tranches de financement de la BEI consacrées à la liaison tyrrhénienne, a une durée d'environ 22 ans à compter de la première date de décaissement et se caractérise par une durée plus longue et des coûts plus compétitifs que ceux du marché, s'inscrivant ainsi dans la politique d'optimisation de la structure financière de Terna.

Avec cette nouvelle transaction, l'encours total des prêts entre Terna et la BEI passe à environ 3,8 milliards d'EUR.

Jeudi, Terna a perdu 0,2 % à 7,49 euros par action.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

