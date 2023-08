Ternium S.A. est un producteur de produits sidérurgiques. La société produit des produits sidérurgiques finis et semi-finis ainsi que du minerai de fer, qui sont vendus soit directement à des fabricants d'acier, à des transformateurs d'acier ou à des utilisateurs finaux. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Acier et Mines. Le secteur Acier comprend les ventes de produits en acier et le secteur Mines comprend les ventes de produits en minerai de fer, qui sont principalement interentreprises. Le secteur de l'acier comprend trois secteurs d'exploitation : Le Mexique, la région Sud et les autres marchés. Dans le secteur de l'acier, les produits sidérurgiques comprennent les brames, les billettes et les barres rondes (acier à l'état de base, semi-fini), les bobines et les tôles laminées à chaud, les barres et les étriers, le fil machine, les bobines et les tôles laminées à froid, le fer blanc, les tôles galvanisées à chaud et électrogalvanisées et les tôles prépeintes, les tuyaux et les produits tubulaires en acier, les poutres, les produits laminés et d'autres produits. Dans le segment minier, le minerai de fer est vendu sous forme de concentrés (fines) et de boulettes.

Secteur Acier