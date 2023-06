Terns Pharmaceuticals, Inc. : Mizuho Securities toujours positif

Terns Pharmaceuticals, Inc est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société développe un portefeuille de petites molécules en monothérapie et en thérapie combinée pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et d'autres maladies chroniques du foie. Le pipeline de la société pour la NASH comprend de multiples candidats de thérapies à agent unique et en association qui offrent des possibilités de traiter la nature multidimensionnelle de la NASH et de procurer des avantages cliniques aux patients. Le TERN-101 de la société est un récepteur Farnesoid X (FXR) non biliaire distribué par le foie qui a démontré un profil et un meilleur engagement de la cible grâce à son activation FXR soutenue dans le foie mais seulement transitoire dans l'intestin. Son TERN-101 fait l'objet d'un essai clinique de phase 2a. Son TERN-201 est un inhibiteur de la protéine d'adhésion vasculaire 1 (VAP-1) qui a démontré l'engagement de la cible dans les essais cliniques. Son TERN-201 est en essai clinique de phase 1b. Son TERN-501 est en essai clinique de phase 1a.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale